Lluvia de meteoros Líridas 2026: hora exacta para verla este martes 22 de abril

La lluvia de meteoros Líridas 2026 ya tiene fecha clave para observarse desde Chile. Este fenómeno astronómico, considerado uno de los más antiguos registrados, tendrá su momento más intenso durante la tercera semana de abril.

Según la NASA, se trata de un evento que se ha documentado por más de dos milenios y que cada año sorprende por la velocidad y brillo de sus meteoros.

¿Qué hace especial a la lluvia de meteoros Líridas?

“Las Líridas se han observado durante 2700 años. El primer avistamiento registrado de una lluvia de meteoros Líridas data del año 687 a. C. y fue realizado por los chinos”, indica la agencia espacial.

Este fenómeno se origina por los restos del cometa Thatcher. Cuando estos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre, se queman y generan las conocidas “estrellas fugaces”.

De acuerdo con la NASA, durante este evento se pueden observar hasta 100 meteoros por hora en condiciones ideales.

¿Qué son las lluvias de estrellas y por qué ocurren?

Las lluvias de estrellas, o lluvias de meteoros, ocurren cuando la Tierra atraviesa zonas con restos de cometas.

Un meteoro es una roca espacial que entra a la atmósfera y, al calentarse por el roce con el aire, produce un rastro luminoso.

Algunos datos clave:

Pueden ingresar a velocidades entre 11 km/s y 72 km/s, según la Sociedad Americana de Meteoros (AMS).

Se estima que cerca de 48,5 toneladas de material meteorítico caen a la Tierra cada día.

Cuando aumenta la cantidad de meteoros visibles por hora, se habla de lluvia de estrellas.

¿Cuándo será el peak de las Líridas 2026 en Chile?

La NASA indica que el peak ocurrirá entre el 21 y 22 de abril.

En Chile, el mejor momento para observarlas será:

Fecha: 22 de abril

22 de abril Hora: entre la 01:00 y las 07:00 de la madrugada

Aunque el fenómeno se aprecia mejor en el hemisferio norte, igualmente será visible desde el sur.

¿Cómo ver mejor las Líridas desde Chile?

Para aprovechar este espectáculo astronómico, conviene seguir algunas recomendaciones simples:

Aléjate de la ciudad y de la contaminación lumínica

Busca un lugar oscuro y despejado

Acuéstate mirando hacia el cielo

Espera al menos 30 minutos para que tus ojos se adapten

Si las condiciones acompañan, bastará con mirar el cielo para ver varias “estrellas fugaces” cruzando la noche.