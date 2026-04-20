Diputada Schönhaut (FA) y Ley Miscelánea: pasar “reforma tributaria con un voto sería irresponsable”

La diputada del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, cuestionó el proyecto de Ley Miscelánea impulsado por el Gobierno y advirtió sobre los riesgos de aprobar la reforma tributaria contenida en la iniciativa sin un respaldo político amplio.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria sostuvo que, si bien el Ejecutivo podría eventualmente sacar adelante el proyecto con una mayoría simple, hacerlo de esa forma sería una señal negativa. “Si ellos quieren pasar la reforma tributaria con un voto, lo pueden hacer (…) creo que sería irresponsable”, afirmó.

Schönhaut enfatizó que la propuesta del Gobierno no es una medida puntual, sino un cambio profundo en el sistema tributario. “Esto es una reforma estructural, es un cambio completo al régimen tributario chileno (…) eso no puede pasar por un voto”, señaló.

En ese sentido, advirtió que aprobar una reforma de esta magnitud con una mayoría circunstancial podría afectar la estabilidad económica y fiscal en el mediano plazo. “Medidas de estas características requieren tener perspectiva de Estado”, sostuvo.

La diputada también cuestionó el contenido del proyecto, particularmente las medidas que, a su juicio, beneficiarían a sectores de mayores ingresos. “Una reforma tributaria que va a bajarle los impuestos a los más ricos, que no tiene compensación de ingresos y que por tanto va a derivar en mayor déficit fiscal (…) es algo a lo que yo no voy a estar disponible”, afirmó.

No obstante, Schönhaut aseguró que mantiene disposición a dialogar con el Ejecutivo y a apoyar iniciativas específicas dentro del paquete legislativo. “Yo sí estoy muy disponible a sentarme a dialogar y a mirar cómo podemos (…) aportar”, indicó.

En esa línea, recalcó que respaldará aquellas medidas que tengan un impacto directo en la ciudadanía, especialmente en contextos de emergencia. “Todas aquellas medidas que vayan en beneficio de las personas (…) esos votos van a estar”, sostuvo.

Las declaraciones se dan en un contexto en que desde la oposición han surgido críticas al proyecto misceláneo del Gobierno, incluyendo advertencias sobre su impacto fiscal y la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba en sus términos actuales.