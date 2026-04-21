Bolsillo de Combustible BancoEstado: cómo funciona y quiénes pueden recibir $100 mil

El BancoEstado anunció la implementación del Bolsillo Electrónico de Combustibles, una nueva herramienta asociada a la Cuenta RUT que permitirá recibir un bono mensual de $100 mil.

Este beneficio está dirigido a conductores del transporte público menor y busca apoyar los gastos en combustible durante varios meses del año.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio de combustibles?

El aporte está pensado para trabajadores específicos del rubro transporte. Pueden postular:

Taxistas

Colectiveros

Transportistas escolares

El bono se entregará entre abril y septiembre de 2026, por lo que es un apoyo temporal, pero constante durante ese periodo.

¿En qué se puede usar el dinero?

El monto recibido no es de libre uso. Está restringido exclusivamente a la compra de combustibles, como:

Gasolina

Diésel

Gas natural comprimido

Gas licuado

Además, solo podrá utilizarse en compras presenciales en estaciones de servicio asociadas.

¿Cómo funciona el Bolsillo Electrónico?

El Bolsillo Electrónico de Combustibles estará vinculado automáticamente a la Cuenta RUT activa. Esto significa que, si cumples con los requisitos, lo tendrás habilitado sin hacer trámites adicionales.

Eso sí, considera lo siguiente:

No permite transferencias de dinero hacia otras cuentas

No se puede retirar en efectivo

Solo sirve para pagar combustible en comercios del rubro

Si no deseas usarlo, puedes desactivarlo directamente desde tu cuenta.

¿Dónde postular al bono?

La postulación se realiza en línea a través del sitio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Para acceder, debes ingresar a mtt.gob.cl y completar el proceso con tus datos.

Si perteneces a alguno de los grupos beneficiados, conviene revisar cuanto antes los requisitos y fechas. Este tipo de aportes tiene cupos y plazos definidos.