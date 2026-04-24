Ley de 40 horas: ¿Chile podría avanzar hacia una jornada laboral 4×3?

La implementación de la ley que reduce la jornada laboral en Chile avanza de manera progresiva y ya genera dudas entre trabajadores y empleadores. Uno de los principales cambios que introduce esta normativa es la disminución gradual de las horas semanales, pasando desde las actuales 45 hasta alcanzar un máximo de 40 horas.

De acuerdo con lo informado por la Dirección del Trabajo, este ajuste no solo implica menos tiempo de trabajo, sino también un aumento en los períodos de descanso. La redistribución de la jornada puede calcularse en base semanal, mensual e incluso anual, dependiendo de cada caso.

En la práctica, esta reducción puede reflejarse en jornadas diarias más cortas o en la acumulación de horas que luego se transforman en días de descanso adicionales.

¿Cuándo se podrá trabajar solo 4 días a la semana?

La posibilidad de concentrar la jornada laboral en cuatro días, con tres días de descanso, está directamente ligada a la implementación total de las 40 horas semanales. Es decir, esta modalidad podrá acordarse formalmente cuando la reducción esté completamente vigente.

Sin embargo, existe una excepción relevante: si una empresa decide adelantar la aplicación de la jornada de 40 horas, también puede pactar de inmediato este esquema de cuatro días de trabajo por tres de descanso.

Por el contrario, si la organización opta por seguir el calendario gradual establecido por la ley, esta distribución solo será posible una vez que se cumpla el plazo total de implementación.

¿Se puede aplicar la reducción de jornada antes de los plazos oficiales?

La normativa vigente —la Ley N°21.561— establece que no hay impedimentos legales para que las empresas reduzcan la jornada laboral antes de lo previsto en el cronograma.

Esto significa que los empleadores tienen la facultad de anticipar el beneficio, siempre que se respete el nuevo límite de horas semanales y las condiciones laborales acordadas.

En este contexto, la ley fija la obligatoriedad de cumplir con la reducción de jornada, pero no exige que las empresas se ajusten estrictamente a los plazos de implementación progresiva, abriendo la puerta a una aplicación más rápida de estos cambios.