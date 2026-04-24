¿Qué necesitas para postular al subsidio DS49 antes del 13 de mayo?

El Estado abrió una nueva ronda de postulaciones colectivas al Programa Habitacional DS49, que financia la adquisición y habilitación de terrenos bien ubicados para familias en situación de vulnerabilidad.

El beneficio forma parte del Fondo Solidario de Elección de Vivienda y apunta a revertir la segregación urbana, priorizando proyectos en sectores con buenos estándares de infraestructura y servicios.

¿A quién va dirigido el Programa Habitacional DS49?

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el programa busca facilitar el acceso a vivienda a familias vulnerables mediante un subsidio gubernamental que cubre tanto la compra como la habilitación del terreno.

La clave está en dónde se construye: los proyectos deben estar dentro de polígonos de localización definidos oficialmente para cada llamado, lo que garantiza que las viviendas queden integradas a zonas urbanas consolidadas.

¿Qué documentos debes tener listos?

Si tu agrupación quiere postular, estos son los antecedentes obligatorios:

Tasación del terreno, según lo dispuesto en el artículo 19 del DS N° 49 (V. y U.) de 2011. No se acepta exención.

Certificado de Informes Previos (CIP) emitido por la Dirección de Obras Municipales, que acredite compatibilidad con el instrumento de planificación territorial vigente.

Anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales correspondiente.

Carta de intención de una Empresa Constructora, firmada por su representante legal, comprometiéndose a ejecutar la obra.

Antecedentes de las familias y grupos que integran la postulación colectiva.

Contrato de promesa de compraventa del terreno, junto al Certificado de Dominio Vigente y Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar —con indicación de litigios y bien familiar— emitido por el Conservador de Bienes Raíces. Todos con una antigüedad máxima de dos meses.

¿Hasta cuándo puedes postular alPrograma Habitacional DS49?

El plazo para la postulación colectiva vence el miércoles 13 de mayo de 2026.

Si estás organizando un grupo y tienes los documentos en regla, este es el momento. La ventana es acotada y los requisitos son exigentes, así que conviene revisar cada punto con tiempo.