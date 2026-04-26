TNE 2026: tienes hasta el 31 de mayo para revalidarla o desde junio pagas tarifa completa

El plazo para revalidar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 2026 vence el domingo 31 de mayo. Quienes no completen el trámite antes de esa fecha comenzarán a pagar tarifa de adulto desde el 1 de junio, sin excepción. El proceso está habilitado desde el 1 de abril y lo administra la Junaeb.

¿A quiénes no les corresponde revalidar?

Antes de hacer el trámite, vale la pena verificar si realmente te corresponde. Los estudiantes que ingresaron a 5° básico, 1° medio o primer año de educación superior no necesitan revalidar: su TNE ya trae el sello 2026 incorporado desde la entrega.

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¿Cómo se revalida según dónde estés?

El proceso varía según la región y el tipo de transporte que uses.

Si estás en la Región Metropolitana y usas el sistema Red Movilidad o Metro de Santiago, la revalidación es tecnológica: debes introducir tu TNE en cualquier tótem Bip! gris hasta que la pantalla muestre el mensaje “pase extendido”. Sin ese paso, el validador cobra tarifa completa.

Si estás en regiones o usas transporte interurbano en la RM, debes pegar el sello 2026 en una oficina o módulo TNE habilitado. Para los estudiantes de regiones que usan transporte urbano, la revalidación tecnológica es automática. Los usuarios de Metro Valparaíso solo deben estar inscritos por su establecimiento y esperar entre 3 y 5 días hábiles.

Cómo reservar hora para revalidar la TNE 2026

Puedes reservar tu hora en el sitio web oficinal de la Tarjeta Nacional Estudiantil AQUÍ.

¿Cuánto cuesta la TNE 2026?

Para estudiantes de educación básica y media el trámite es gratuito. Para educación superior el costo es de $1.100, que se paga directamente en la casa de estudios. Una vez pagado e inscrito en el sistema, hay que esperar entre 3 y 5 días hábiles antes de ir al tótem o punto de pegado de sello.

¿Qué pasa si tu tarjeta está dañada?

Si la TNE tiene el plástico quebrado, el chip a la vista o el sello antiguo ilegible, no es posible pegar el sello 2026. En ese caso corresponde hacer una reposición, cuyo costo es de $3.600 para educación superior y gratuita para básica y media. El trámite se puede iniciar en la oficina virtual de Junaeb en el sitio oficinal de TNE.