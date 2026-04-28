Alivio al bolsillo: ayudas para el transporte público en abril 2026
El objetivo es que los aumentos de costos de operación no se trasladen a los pasajeros, protegiendo la movilidad y conectividad del país.
El Gobierno presentó nuevas medidas dentro del plan Chile Sale Adelante para asegurar la estabilidad de las tarifas del transporte público a lo largo del país durante 2026. La iniciativa busca compensar el aumento de costos para operadores y mantener los precios actuales para los usuarios.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó que estas acciones permitirán que los pasajeros no vean cambios en las tarifas de adultos, adultos mayores y estudiantes, tanto en Santiago como en regiones. “Se implementa un programa especial para compensar el alza de costos y asegurar la continuidad de los servicios”, explicó.
¿Qué beneficios entrega el plan Chile Sale Adelante a los operadores y usuarios?
El plan contempla diversas compensaciones y subsidios para garantizar la operación del transporte público en todo el país:
- Compensaciones económicas para buses urbanos y rurales, trenes urbanos de EFE, taxis, taxis colectivos y transporte escolar.
- Subsidios específicos para tarifa escolar y adultos mayores, ajustados según la zona.
- Apoyo a servicios en zonas aisladas, incluyendo barcazas y rutas de difícil acceso, asegurando que más de 1.700 contratos vigentes mantengan sus tarifas.
- Incentivos de hasta $100.000 mensuales en combustible por seis meses para operadores afectados por costos crecientes.
¿Qué servicios quedan incluidos en el congelamiento de tarifas?
El congelamiento aplicará a distintos medios de transporte público, asegurando la continuidad de tarifas sin afectar a los usuarios:
- Buses urbanos y rurales en Santiago y regiones.
- Trenes urbanos, incluyendo Biotren, Merval, Temuco-Victoria y Llanquihue-Puerto Montt.
- Transporte escolar subsidiado y servicios en zonas aisladas.
El objetivo es que los aumentos de costos de operación no se trasladen a los pasajeros, protegiendo la movilidad y conectividad del país.
¿Cómo postular o informarse sobre el plan Chile Sale Adelante?
El portal oficial de Chile Sale Adelante del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) te permite acceder a todos los detalles de las medidas y realizar postulaciones en línea, garantizando transparencia y facilidad de acceso para operadores y usuarios.