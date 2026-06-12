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“Gestos burlescos”: Derecho U. Chile acusa al equipo de diputada Rodríguez de provocar a estudiantes PAÍS Foto: AgenciaUNO

“Gestos burlescos”: Derecho U. Chile acusa al equipo de diputada Rodríguez de provocar a estudiantes

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En un oficio enviado a la Cámara, la facultad rechazó la versión de la diputada republicana, acusó provocaciones de su equipo y defendió que la actividad se realizó sin interrupciones ni agresiones físicas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
En un oficio enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile acusó que el equipo de la diputada republicana Javiera Rodríguez buscó provocar a los estudiantes y luego difundió un relato “tergiversado” de los incidentes ocurridos durante su visita. La parlamentaria rechazó esa versión, insistió en que fue víctima de escupos, empujones e insultos, mientras la universidad confirmó que instruyó una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos.
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La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile endureció su defensa por los incidentes registrados durante la visita de la diputada republicana Javiera Rodríguez y acusó directamente al entorno de la parlamentaria de provocar deliberadamente a los estudiantes para luego instalar un relato “tergiversado” de lo ocurrido.

En un oficio enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara, el director de la Escuela de Derecho, Miguel González Lemus, sostiene que acompañantes de la diputada realizaron “gestos burlescos”, grabaron permanentemente a los manifestantes y buscaron “irritarlos”, además de afirmar que la actividad se desarrolló íntegramente, sin interrupciones ni agresiones físicas contra la parlamentaria.

El documento también cuestiona que Rodríguez no informara previamente a la facultad sobre las amenazas de muerte que aseguró haber recibido y afirma que, tras el evento, desde las redes sociales de la diputada se construyó una narrativa que hablaba de escupitajos, violencia y censura, pese a que las imágenes difundidas correspondían al término de la actividad y ni siquiera la mostraban. La facultad concluye que existió una “interpretación forzada y distorsionada” de los hechos.

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Rodríguez rechazó la versión universitaria y aseguró que las acusaciones contra su equipo son falsas. Según consigna La Tercera, la diputada insistió en que fue víctima de un acto “premeditado y coordinado”, con escupos, empujones, insultos y amenazas, afirmando que todos esos antecedentes fueron entregados tanto a la Universidad de Chile como a las policías. Mientras ambas versiones chocan frontalmente, la facultad informó que ya instruyó una investigación disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades por los hechos ocurridos el 29 de mayo.

Consulta el oficio aquí

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