“Gestos burlescos”: Derecho U. Chile acusa al equipo de diputada Rodríguez de provocar a estudiantes

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile endureció su defensa por los incidentes registrados durante la visita de la diputada republicana Javiera Rodríguez y acusó directamente al entorno de la parlamentaria de provocar deliberadamente a los estudiantes para luego instalar un relato “tergiversado” de lo ocurrido.

En un oficio enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara, el director de la Escuela de Derecho, Miguel González Lemus, sostiene que acompañantes de la diputada realizaron “gestos burlescos”, grabaron permanentemente a los manifestantes y buscaron “irritarlos”, además de afirmar que la actividad se desarrolló íntegramente, sin interrupciones ni agresiones físicas contra la parlamentaria.

El documento también cuestiona que Rodríguez no informara previamente a la facultad sobre las amenazas de muerte que aseguró haber recibido y afirma que, tras el evento, desde las redes sociales de la diputada se construyó una narrativa que hablaba de escupitajos, violencia y censura, pese a que las imágenes difundidas correspondían al término de la actividad y ni siquiera la mostraban. La facultad concluye que existió una “interpretación forzada y distorsionada” de los hechos.

Rodríguez rechazó la versión universitaria y aseguró que las acusaciones contra su equipo son falsas. Según consigna La Tercera, la diputada insistió en que fue víctima de un acto “premeditado y coordinado”, con escupos, empujones, insultos y amenazas, afirmando que todos esos antecedentes fueron entregados tanto a la Universidad de Chile como a las policías. Mientras ambas versiones chocan frontalmente, la facultad informó que ya instruyó una investigación disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades por los hechos ocurridos el 29 de mayo.

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