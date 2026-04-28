Bono de Reconocimiento: ¿Eres uno de los beneficiarios? Esto necesitas saber

El Bono de Reconocimiento es un beneficio previsional que pueden recibir quienes cotizaron en el antiguo sistema de pensiones y luego se trasladaron a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). En concreto, representa los períodos de cotización registrados antes del cambio al sistema actual y se suma directamente a la cuenta de capitalización individual.

Su objetivo es que ese tiempo cotizado no se pierda: el bono aumenta los ahorros acumulados y puede incidir en el monto final de la pensión por vejez, invalidez o en caso de fallecimiento del titular.

Según ChileAtiende, el beneficio es entregado por el IPS, Capredena o Dipreca, se reajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y tiene un interés anual de 4%.

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono de Reconocimiento?

Para acceder a este beneficio es necesario haber tenido imposiciones en alguna de las antiguas cajas de previsión y contar con al menos 12 cotizaciones mensuales realizadas entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

Las ex cajas que dan derecho al bono son:

Empart – Caja de Previsión de Empleados Particulares

– Caja de Previsión de Empleados Particulares CBP – Caja Bancaria de Pensiones

– Caja Bancaria de Pensiones Caprebech – Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado

– Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado Capremer – Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados)

– Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados) Triomar – Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios)

– Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios) Caprehina – Caja de Previsión de la Hípica Nacional

– Caja de Previsión de la Hípica Nacional SSS – Servicio de Seguro Social

– Servicio de Seguro Social Capremos EE / OO – Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados y obreros)

– Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados y obreros) Caja Ferro – Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado

– Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado Canaempu PUB / PERIO – Caja Nacional de Empleados (sección públicos y periodistas)

– Caja Nacional de Empleados (sección públicos y periodistas) Capremusa – Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago

– Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago Camuval – Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso

– Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso Capremur – Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República

– Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República Capresomu – Caja de Previsión de los Obreros Municipales

– Caja de Previsión de los Obreros Municipales Caja Salitre – Caja de Previsión de los Empleados del Salitre

– Caja de Previsión de los Empleados del Salitre SPCCU – Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE

– Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE Capregil – Caja de Previsión Gildemeister

– Caja de Previsión Gildemeister Serehoch – Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks

– Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks Sepregas – Sección de Previsión de Empleados de la CIA de Gas de Santiago

¿Cómo puede ayudar este bono a tu pensión?

El monto del bono varía según los años cotizados y la entidad de origen, pero en todos los casos se acumula junto al ahorro previsional y puede representar una diferencia relevante en la pensión final. Si crees que podrías ser beneficiario, puedes verificarlo directamente en el sitio de ChileAtiende o acercarte a una AFP para revisar tu historial previsional.