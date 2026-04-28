¿Autocrítica? Ministro Arrau dice que “desprolijidades” del Gobierno generaron caídas en encuestas

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, abordó este martes la caída en la aprobación del Gobierno y reconoció que durante las primeras semanas de gestión han existido “desprolijidades” en la conducción del Ejecutivo.

El secretario de Estado fue consultado en CNN Chile por el deterioro en las encuestas y por los cuestionamientos que han surgido respecto de la instalación del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En su respuesta, Arrau mezcló factores externos con falencias internas. Por una parte, apuntó al impacto económico internacional, particularmente al aumento en el precio de los combustibles. “Si hubiera sabido que el petróleo se iba a duplicar de costo… era algo que estaba dentro de las posibilidades. La verdad es que eso era bastante inesperado y yo creo que hay bastante de ese factor dentro de las encuestas, seguramente”, afirmó.

Según sostuvo, ese escenario habría influido directamente en el ánimo ciudadano y en la percepción sobre la administración.

Sin embargo, también reconoció problemas propios del Ejecutivo, especialmente en la forma de comunicar ciertas decisiones. “Podríamos haber comunicado más, podríamos haber mejorado cosas”, señaló, agregando que “ha habido, llamémoslo, desprolijidades”.

Pese a ello, el ministro evitó profundizar en cuáles serían esos errores o en qué áreas específicas se habrían producido. “No voy a andar criticando cosas”, respondió al ser requerido por ejemplos concretos.

Arrau defendió además el trabajo realizado por el gabinete en sus primeras semanas, planteando que el Gobierno ha impulsado una gran cantidad de iniciativas en un corto plazo. “Se ha hecho una brutalidad de cosas” en estos primeros 45 días, sostuvo.

Sus declaraciones se producen en medio de un escenario complejo para La Moneda, marcado por bajas en las encuestas, críticas desde el oficialismo y cuestionamientos por la gestión comunicacional de distintas medidas impulsadas por el Ejecutivo.