Mayo tiene dos feriados pero son muy distintos entre sí: lo que puedes y no puedes hacer en cada uno

Mayo tiene dos feriados nacionales este año: el viernes 1 de mayo y el jueves 21 de mayo. Parecen similares pero no lo son. Tienen distinto rango legal, distinto impacto en el comercio y generan posibilidades muy distintas para quienes quieren organizar un descanso. Acá está todo lo que necesitas saber de cada uno.

1 de mayo: feriado irrenunciable, el comercio cierra y nadie puede obligarte a trabajar

El Día Nacional del Trabajo es uno de los cuatro feriados irrenunciables del año en Chile, junto con Año Nuevo, el 18 de septiembre y Navidad. Eso significa que ningún empleador puede exigir a sus trabajadores que laboren ese día, salvo que se trate de actividades expresamente exceptuadas por ley.

En la práctica, el 1 de mayo cierra la mayoría del comercio: tiendas, supermercados, malls, bancos y oficinas públicas no operan con normalidad. Lo que sí puede funcionar son restaurantes, farmacias de turno, estaciones de servicio, hoteles y servicios de emergencia. Los locales que abran en esta fecha deben pagar a sus trabajadores el recargo legal por feriado irrenunciable, que equivale al doble del valor del día más un día adicional de descanso compensatorio.

Este año el 1 de mayo cae viernes, lo que lo convierte en el primer fin de semana largo del año: viernes, sábado y domingo de descanso para la mayoría de los trabajadores.

21 de mayo: feriado nacional pero no irrenunciable, con reglas distintas

El Día de las Glorias Navales conmemora el Combate Naval de Iquique de 1879. Es feriado nacional, pero no irrenunciable, lo que marca una diferencia importante: los empleadores del comercio y otros rubros pueden acordar con sus trabajadores laborar ese día, pagando el recargo correspondiente por día festivo.

Eso explica por qué el 21 de mayo hay más actividad comercial que el 1 de mayo: malls, tiendas y restaurantes pueden operar con normalidad si así lo deciden. Las instituciones públicas, colegios y bancos sí cierran.

Este año el 21 de mayo cae jueves. Eso significa que quienes tomen el viernes 22 como día libre, ya sea con vacaciones o permiso, tendrán un fin de semana largo de cuatro días: jueves, viernes, sábado y domingo. No es feriado puente oficial, pero la combinación lo hace atractivo para quienes puedan organizarse.

El resto de los feriados que vienen después de mayo

Junio trae dos fechas: el domingo 21, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que al caer domingo no genera día libre adicional, y el lunes 29 de junio, San Pedro y San Pablo, que sí genera fin de semana largo. Luego viene el jueves 16 de julio con el Día de la Virgen del Carmen, y después el calendario descansa hasta las Fiestas Patrias del 18 y 19 de septiembre.