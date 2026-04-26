Esta noche y mañana lunes viene lo más frío del año: qué tan bajas estarán las temperaturas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por heladas para seis regiones del país. El fenómeno, causado por un anticiclón frío de origen polar, se concentra entre el domingo 26 y el lunes 27 de abril, con el peak de frío durante la madrugada del lunes. Las regiones afectadas son Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Las temperaturas por región

En la Región Metropolitana el lunes será el día más crítico. En los valles las mínimas oscilarán entre 1°C y 4°C, mientras que en la precordillera y la cordillera de la costa los termómetros pueden bajar hasta 1°C. El domingo será algo más suave, con mínimas entre 3°C y 5°C en los valles.

En Valparaíso las mínimas estarán entre 1°C y 4°C tanto el domingo como el lunes, con los valores más bajos en precordillera y sectores de altura.

En O’Higgins el domingo los valles registrarán entre 1°C y 3°C, y el lunes algunos sectores de precordillera pueden llegar a -1°C.

En el Maule los termómetros bordearán los 0°C el lunes en sectores de precordillera y cordillera de la costa.

Las condiciones más extremas se concentran en Ñuble y Biobío, donde sectores precordilleranos pueden registrar hasta -2°C durante la madrugada del lunes, con riesgo de escarcha también en valles y sectores costeros.

Qué hacer antes de que llegue el frío

Para quienes viven en casa: revisar calefactores y estufas antes de usarlos por primera vez en la temporada, ventilar el espacio al encender calefacción a combustión y no usar braseros en espacios cerrados.

Para quienes tienen plantas en exterior o huerta: cubrir los cultivos más sensibles esta noche con mantas o plástico, especialmente los de hoja ancha y los recién transplantados.

Para automovilistas: el riesgo de escarcha en parabrisas es real desde esta madrugada. Tener a mano un raspador o usar agua tibia, nunca caliente, sobre el vidrio. Revisar también el nivel de líquido refrigerante del motor.

La DMC también recomendó a los agricultores activar sistemas de riego antiheladas con anticipación y resguardar el ganado en galpones durante las horas más frías de la madrugada.