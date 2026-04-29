Cyberday 2026: cuándo sería la fecha oficial en junio y qué se sabe hasta ahora

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) todavía no ha anunciado oficialmente la fecha del Cyberday 2026, el evento de comercio online más grande del país. Sin embargo, hay un indicador que en años anteriores ha resultado confiable: Cannon Home, empresa del rubro de muebles y ropa de cama, ya publicó en su sitio web que el evento se realizaría durante los primeros tres días de junio.

¿Por qué ese dato importa?

No es la primera vez que Cannon Home adelanta la fecha antes que la CCS. El año pasado ocurrió exactamente lo mismo: la empresa publicó las fechas antes del anuncio oficial y resultaron correctas. Por eso, aunque no sea una fuente oficial, el dato tiene cierta credibilidad histórica.

Según lo publicado en cannonhome.cl, el Cyberday 2026 se realizaría el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio. Si se confirma, el evento mantendría el formato de tres días en la primera semana del mes, igual que en ediciones anteriores.

¿Qué es el Cyberday y qué se puede esperar?

El Cyberday es organizado por la CCS y reúne a más de 700 marcas de rubros como tecnología, turismo, vestuario, electrónica y artículos para el hogar. Las ofertas son exclusivamente online y duran los tres días del evento. En ediciones anteriores, algunos descuentos han llegado al 50% o más en categorías específicas.

¿Qué hacer mientras se confirma la fecha?

Revisar los precios de los productos que quieres comprar antes del evento es la mejor estrategia. Así puedes verificar si el descuento que ofrezcan durante el Cyberday es real o si el precio fue inflado previamente. También conviene revisar si las tiendas que te interesan participaron en ediciones anteriores, ya que no todas las marcas están presentes todos los años.