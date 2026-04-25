Qué hacer en Santiago este fin de semana: 6 panoramas para el 25 y 26 de abril

El último fin de semana de abril llega cargado de opciones en Santiago. Hay actividades gratuitas y de pago, para ir solo, en pareja o con niños. Acá están los mejores planes.

Femfest

El sábado 25, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (a pasos del metro Quinta Normal) acoge una nueva edición del Femfest, festival de música independiente organizado por mujeres y disidencias. El line up incluye a Colombina Parra, Madriguera, María Compás, Noah Blanco, Laika y los misterios del espacio, Séybah y Melchora, entre otros. Funciona de 12:00 a 20:00 horas y la entrada es gratuita. Más información en femfest.cl.

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Mercado Colores de Yungay

También el sábado 25, el barrio Yungay tiene su propio festival. La tercera edición del Mercado Colores de Yungay reúne más de 100 stands de emprendedores, food trucks, música en vivo, danza y talleres gratuitos. Se realiza en calle Huérfanos (entre Herrera y Sotomayor) de 12:00 a 21:00 horas, con entrada liberada.

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Festival Penguin Libros Providencia

Para el Mes del Libro, Penguin Random House y la Fundación Cultural de Providencia organizan un festival literario gratuito que dura todo el fin de semana. Habrá presentaciones y firmas de autores, exposiciones, música y actividades con foco en la literatura gótica y el universo Harry Potter. Es del viernes 24 al domingo 26, en Av. Nueva Providencia 1995, esquina con Pedro de Valdivia. Programación completa en penguinlibros.com.

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Book Santiago en el Cerro Santa Lucía

La feria literaria Book Santiago ocupa la Terraza Neptuno del Cerro Santa Lucía el sábado 25 y domingo 26, de 11:00 a 17:00 horas. Participan más de 25 editoriales y hay cuentacuentos, música en vivo, danza y conversatorios con autores. Entrada liberada.

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Festival de la Lana

Todo el fin de semana, el Centro Cultural Montecarmelo (Bellavista 0594, Providencia) es el punto de encuentro de 28 stands y más de 60 expositores de artesanía textil de todo el país. Hay charlas, talleres de hilado, bordado, cordonería andina y estampado botánico. Entrada gratuita. Más información en Festival de la Lana 2026.

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Cuecas Mil en San Bernardo

El sábado 25 y domingo 26, más de cien agrupaciones folclóricas de todo Chile se reúnen en San Bernardo para el encuentro cuequero más grande del país. El evento incluye patio de comidas típicas y feria de artesanía. Es desde las 12:00 horas en el Complejo Deportivo Alcalde Luis Navarro Avilés (O’Higgins 0370). Entrada totalmente gratuita, sin reserva previa.