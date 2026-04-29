Aunque parezca nieve ensangrentada, se trata de un espectáculo visual que solo ocurre una vez al año. Tienes pocas semanas para entender por qué los satélites captaron este cambio radical en el paisaje austral.

Una reciente imagen captada por el satélite Landsat 9 de la NASA ha encendido las alarmas y la curiosidad sobre la Patagonia chilena. En las capturas, zonas montañosas que habitualmente lucen blancas o azuladas aparecen cubiertas por un intenso tono rojo, un fenómeno que resalta drásticamente en el mapa satelital.

Sin embargo, lejos de ser un evento contaminante o un presagio climático negativo, el Observatorio de la Tierra de la NASA explicó que la respuesta está en la dinámica natural de nuestros bosques australes.

El origen del “color rojo”

La clave no está en la nieve, sino en lo que hay debajo y alrededor de ella. El fenómeno es provocado por los bosques templados caducifolios de la cordillera andina, específicamente por especies del género Nothofagus, conocidas popularmente como hayas del sur.

Entre ellas, la gran protagonista es la lenga (Nothofagus pumilio). Durante el otoño austral, al descender las temperaturas y acortarse los días, las hojas de estos árboles realizan una transición cromática espectacular:

Pasan del verde intenso al amarillo. Terminan en un rojo encendido antes de caer.

Cuando estos bosques se encuentran en laderas empinadas o rodeados de nieve, la vista desde el espacio crea una ilusión óptica: la intensidad del rojo es tan fuerte que parece teñir las cumbres y el entorno cordillerano.

Un ecosistema único en Magallanes

Las imágenes que han dado la vuelta al mundo corresponden a la Región de Magallanes, donde estos bosques sobreviven en condiciones extremas. Se trata de uno de los ecosistemas forestales más australes del planeta.

Este espectáculo visual se puede apreciar con mayor intensidad en zonas icónicas como:

Parque Nacional Torres del Paine.

Tierra del Fuego.

Reserva Nacional Magallanes.

En el norte de la Patagonia, estos árboles pueden crecer hasta los 1.700 metros de altura, pero en el extremo sur, debido al frío, el “manto rojo” se observa a altitudes mucho más bajas, cerca de los 600 metros sobre el nivel del mar, lo que facilita que los satélites capturen el contraste perfecto entre la vegetación otoñal y las primeras nevadas de la temporada.