Karol G vuelve a Chile: la preventa será este miércoles a las 9 AM y los precios van desde $69 mil
La Bichota llega al Estadio Nacional el 28 de enero de 2027. La preventa arranca mañana miércoles a las 09:00 para clientes Mastercard de Banco Falabella. Los precios van de $69.000 a $465.000. Todo lo que necesitas saber antes de comprar.
Karol G regresa a Chile con su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour. La Bichota se presentará en el Estadio Nacional el jueves 28 de enero de 2027, y las entradas salen a la venta esta semana. Si quieres ir, hay dos ventanas para conseguir tu ticket: una preventa exclusiva mañana y la venta general el jueves.
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Desde qué hora puedes comprar las entradas
La preventa comienza este miércoles 29 de abril a las 09:00 horas y es exclusiva para clientes Mastercard de Banco Falabella. Para acceder, hay que pagar con una tarjeta CMR Mastercard de Banco Falabella a través de PuntoTicket.
Si no tienes esa tarjeta, la venta general abre el jueves 30 de abril a las 09:30 horas, también en puntoticket.com, o apenas se agote la preventa si eso ocurre antes.
Las entradas son nominativas. El sistema te pedirá los datos de comprador al momento de la compra y el ticket no puede ser renominado bajo ninguna circunstancia. El día del concierto solo se puede ingresar con cédula de identidad más el e-ticket.
Precios
Los precios incluyen cargo por servicio. Los valores por sector son los siguientes:
- Galería $69.000
- Cancha general $92.000
- Pacífico lateral $103.500
- Andes $103.500
- Pacífico bajo $207.000
- Pacífico alto $230.000
- Platinum lateral $230.000
- Platinum $264.500
- Pacífico medio $287.500
- Diamante lateral $287.500
- Diamante $322.000
- Primeras filas $414.000
- Pit derecho (A) $563.500
- Pit izquierdo (B) $563.500
- Silla de ruedas $69.000
- Acompañante silla de ruedas $69.000
El rango completo va de $69.000 en galería hasta $563.500 en sectores PIT, con cargo por servicio incluido. Los clientes Mastercard Banco Falabella acceden a precios rebajados durante la preventa.
Por qué vuelve ahora
La gira Tropitour fue anunciada por la propia Karol G al finalizar su presentación en Coachella 2026, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival. El tour abarcará más de 39 estadios en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Chile es una de las paradas confirmadas de Sudamérica, junto a Bogotá, Lima y Buenos Aires.
Su última visita al país fue en abril de 2024, cuando realizó tres conciertos en el Estadio Nacional durante el tour Mañana Será Bonito.