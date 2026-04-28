Hay un subsidio que paga hasta el 85% de tu cuenta de agua potable y se pide en la municipalidad
El subsidio de agua potable existe hace años pero sigue siendo uno de los beneficios menos solicitados. Cubre entre el 25% y el 85% de la cuenta mensual y no se renueva solo. Esto es lo que necesitas saber antes de ir al municipio.
El subsidio de agua potable es uno de los beneficios estatales con mayor impacto directo en el bolsillo, pero sigue siendo poco conocido. Cubre entre el 25% y el 85% del valor mensual de la cuenta de agua y alcantarillado, según el nivel socioeconómico del hogar, y aplica tanto en zonas urbanas como rurales. Se postula en la municipalidad y no tiene costo.
Cuánto descuenta en pesos
El subsidio cubre un consumo máximo de 15 metros cúbicos mensuales en zonas urbanas y hasta 13 metros cúbicos en zonas rurales. El porcentaje exacto varía según el tramo del Registro Social de Hogares: los hogares más vulnerables pueden acceder hasta el 85% del valor cubierto, mientras que quienes están en tramos intermedios reciben entre el 25% y el 50%.
Para un hogar en Santiago que paga alrededor de $15.000 mensuales por agua potable, el subsidio al 85% puede representar un ahorro de hasta $12.750 al mes, es decir, más de $150.000 al año. Las familias que participan en programas del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades pueden acceder a un subsidio del 100% sobre los primeros 15 metros cúbicos de su consumo mensual.
Quiénes pueden postular al Subsidio de Agua Potable
Para acceder al beneficio hay que cumplir con lo siguiente:
- Ser jefe o jefa de hogar de la familia principal que postula
- Residir de forma permanente en el domicilio que corresponde a la municipalidad donde se solicita
- Estar al día con los pagos en la empresa sanitaria o de agua potable rural correspondiente
- Tener Registro Social de Hogares vigente
- Cumplir el requisito de incapacidad de pago o de carencia, que evalúa la municipalidad
Cómo se postula y dónde
El trámite se hace en el departamento social de la municipalidad de tu comuna, durante todo el año y sin costo. Solo hay que llevar la boleta de pago del consumo de agua potable del hogar y la cédula de identidad. El municipio evalúa la postulación según los cupos disponibles en la comuna y la situación socioeconómica del hogar según el RSH.
Un dato importante: los cupos son limitados y varían por municipio. En algunas comunas hay listas de espera. Postular antes de que se agoten los cupos del año es la mejor estrategia.
Cuánto dura y cómo se renueva
El beneficio tiene una duración de tres años. Al vencer ese plazo, la persona jefa de hogar debe postular nuevamente en la municipalidad: la renovación no es automática. Si no se renueva a tiempo y los cupos se agotan, puede quedar sin el beneficio hasta el siguiente período de asignación.