Para muchas familias en Chile, los gastos que implica la llegada de un nuevo integrante pueden ser abrumadores. Sin embargo, existe un beneficio estatal diseñado específicamente para mujeres embarazadas que pertenecen al tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica y que no cuentan con asignación familiar: el Subsidio Maternal.

A diferencia de otros bonos, este beneficio destaca por su modalidad de pago y su continuidad en el tiempo, transformándose tras el parto en un apoyo constante para la crianza.

¿Cuál es el monto y por qué es retroactivo?

El valor actual del beneficio es de $22.007 mensuales. No obstante, la importancia de este subsidio radica en que es retroactivo. Esto significa que, una vez aprobado al quinto mes de gestación, el primer pago suele incluir los meses anteriores, entregando una suma acumulada que permite solventar los preparativos críticos previos al nacimiento.

Requisitos fundamentales

Para acceder a este aporte, la solicitante debe cumplir con tres condiciones básicas:

Vulnerabilidad: Pertenecer al tramo de mayor vulnerabilidad según su ficha socioeconómica (Registro Social de Hogares). Sin previsión: No contar con previsión social ni ser carga de un trabajador que ya reciba Asignación Familiar. Gestación: Haber cumplido, como mínimo, el quinto mes de embarazo.

Paso a paso: ¿Dónde y cómo solicitarlo?

El trámite es estrictamente presencial y debe realizarse en la municipalidad correspondiente a tu domicilio. Al asistir, debes presentar la siguiente documentación:

Certificado de embarazo (emitido por un médico o matrona).

Agenda de controles prenatales al día.

Cédula de identidad vigente.

Certificado de residencia (para acreditar la comuna).

Un error común es pensar que el beneficio termina el día del nacimiento y no hay nada más que hacer. El Subsidio Maternal se extingue con el parto, pero tiene la capacidad de transformarse en el Subsidio Único Familiar (SUF).