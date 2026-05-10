Mayo de 2026 se posiciona como uno de los meses más intensos para la industria musical en Chile. Con una oferta que combina el metal internacional, el pop urbano y la trayectoria de leyendas nacionales, la cartelera obligará a los fanáticos a organizar su presupuesto y tiempos de traslado, ya que los eventos se repartirán entre grandes estadios y recintos regionales.

Artistas Internacionales: Del Estadio Nacional al Movistar Arena

La oferta extranjera es variada y comienza con fuerza desde la primera semana. Destaca el regreso de KoЯn, quienes se tomarán el Estadio Nacional, y el fenómeno argentino Milo J, que hará lo propio en el Estadio Monumental.

El talento nacional se toma las regiones

No todo ocurrirá en la capital. Los artistas chilenos han apostado por la descentralización este mes, con presentaciones clave en el sur del país. Mon Laferte lidera las fechas nacionales con dos presentaciones en el Movistar Arena bajo su “Autopoiética Tour”, mientras que Los Jaivas llevarán su histórico homenaje a Machu Picchu a diversas ciudades.

Mon Laferte: 14 y 19 de mayo en Movistar Arena.

Los Jaivas (45 años Machu Picchu): 16 de mayo: Teatro Regional del Maule ( Talca ). 30 de mayo: Hotel Dreams ( Temuco ). 31 de mayo: Hotel Dreams ( Valdivia ).

Cancamusa: 23 de mayo en Viña del Mar y 24 de mayo en Teatro Nescafé de las Artes.

Joe Vasconcellos: 29 de mayo en Gran Arena Monticello.

La cantante nacional María José Quintanilla también hizo noticia al confirmar su primer concierto en solitario en el Movistar Arena, cumpliendo uno de los hitos más importantes de su carrera y reforzando la fuerte presencia femenina en la cartelera de este mes.