En medio de la crisis de vivienda y los altos costos en la Región Metropolitana, el concepto de “Arriendo a Precio Justo” ha generado altas expectativas. Sin embargo, existe mucha confusión: no es un cheque mensual que llega a tu cuenta, sino una estrategia estatal para ofrecer departamentos modernos a precios regulados.

¿Qué es el Arriendo a Precio Justo?

A diferencia del subsidio de arriendo tradicional (donde tú buscas una casa y el Estado te ayuda a pagar), en este programa el Estado es el arrendador. Son edificios construidos o adquiridos por el Serviu donde las familias seleccionadas pagan un canon de arriendo que, por ley, no puede exceder el 25% de sus ingresos.

Los requisitos para este 2026

Para acceder a los proyectos que se están entregando este año, los postulantes deben cumplir con:

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH). Contar con un núcleo familiar (existen excepciones para personas mayores o con discapacidad que pueden postular solas). Tener un ahorro mínimo (generalmente 5 UF, unos $190.000 aprox. a valor actual). No ser dueños de otra propiedad.

¿Dónde están estos departamentos en Santiago?

Durante este 2026, el foco del Plan de Emergencia Habitacional se ha centrado en comunas con buena conectividad. Proyectos en Santiago Centro, Quinta Normal y San Joaquín están bajo esta modalidad, permitiendo que trabajadores de clase media vivan cerca de sus empleos sin gastar más de la mitad de su sueldo en renta.

Diferencia con el Subsidio de Arriendo (Llamado Regular)

Si lo que buscas es que el Estado te ayude a pagar el arriendo de una casa que tú ya tienes vista, debes esperar al Llamado Regular 2026. Este beneficio entrega un tope de 170 UF (repartido en cuotas mensuales) y te permite cambiarte de vivienda si así lo deseas.

¿Cómo postular?

Las postulaciones se realizan 100% online con tu Clave Única en el sitio oficial del Minvu. Es fundamental tener tu RSH actualizado este mes, ya que cualquier cambio en la composición de tu hogar puede afectar tu puntaje de selección.