Desde este lunes, miles de pensionados en todo Chile han comenzado a recibir el Bono de Invierno 2026. Sin embargo, este miércoles 6 de mayo, muchos usuarios reportan dudas al no ver reflejado el monto en sus cuentas habituales. Aquí te explicamos cómo verificar tu estado de pago en segundos.

¿De cuánto es el pago este año?

Para este 2026, el monto del beneficio es de $81.257. Este dinero no está sujeto a ningún descuento (ni salud ni previsión) y no es tributable, por lo que el pensionado debe recibir la cifra íntegra.

Cómo consultar con tu RUT hoy mismo

Si eres pensionado del IPS, de una AFP (con garantía estatal o Aporte Previsional) o de las Cajas de Previsión (Dipreca o Capredena), puedes verificar tu fecha exacta de la siguiente manera:

Ingresa al portal oficial de ChileAtiende. Digita tu RUT y fecha de nacimiento. El sistema te indicará si el bono ya fue depositado en tu CuentaRUT o si debes retirarlo de forma presencial en sucursales de Los Héroes o BancoEstado.

¿Qué pasa si cumplo los requisitos pero no me pagaron?

Este es el punto que más consultas genera. Si tienes 65 años o más (al 1 de mayo) y tu pensión es menor o igual al monto de una pensión mínima de vejez, pero el bono no aparece, tienes derecho a reclamar.

Dónde acudir: Debes dirigirte a la oficina de ChileAtiende más cercana o contactar a tu entidad pagadora (AFP o Compañía de Seguros) para verificar si hubo un error en la carga de datos.

Alerta por Estafas

Debido a la masividad del pago, se han detectado mensajes de texto maliciosos. El Instituto de Previsión Social (IPS) jamás te pedirá claves bancarias ni te enviará enlaces para “habilitar” el bono. El beneficio se carga automáticamente en la misma colilla donde recibes tu pensión mensual. No entregues tus datos a desconocidos.