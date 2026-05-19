El transporte en la Región Metropolitana alista uno de sus cambios más agresivos en términos de conectividad subterránea. Se trata de las obras de extensión de la Línea 6, un trazado que promete cambiar radicalmente el día a día de más de 90 mil personas en el sector surponiente de la capital, reduciendo traslados históricos a una fracción de tiempo.

El proyecto contempla una prolongación de tres kilómetros hacia el poniente desde la actual terminal Cerrillos, sumando una nueva e importante parada: la estación Lo Errázuriz, ubicada en la comuna de Cerrillos (en el límite con Maipú).

El brutal ahorro de tiempo

La mayor ventaja de esta obra es el impacto directo en los relojes de los usuarios. Un tramo que actualmente toma cerca de 23 minutos a través del transporte superficial, demorará apenas tres minutos una vez que se inauguren las vías subterráneas, lo que representa una reducción del 87% en los tiempos de viaje.

Asimismo, los pasajeros que se trasladen desde el sector surponiente de Santiago hasta el corazón de Providencia (estación Los Leones) tardarán solo 24 minutos, disminuyendo en más de la mitad los 54 minutos que toma realizar ese trayecto hoy en día.

La clave intermodal: Conexión con EFE

Más allá de los minutos ganados, el punto estratégico de la estación Lo Errázuriz es que funcionará como una estación intermodal. Allí, los usuarios de Metro podrán combinar de forma directa con el futuro Tren Santiago-Melipilla de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Esto permitirá que las personas que vengan desde comunas rurales o periféricas ingresen directo a la red del metro hacia Santiago Centro o el sector oriente en pocos minutos.

De esta forma, el trazado completo de la Línea 6 del Metro quedará constituido por 11 estaciones en total:

Lo Errázuriz (Nueva terminal poniente / Combinación Tren Melipilla)

Cerrillos

Lo Valledor (Combinación Tren Nos-Estación Central)

Pedro Aguirre Cerda

Franklin (Combinación Línea 2)

Bío Bío

Ñuble (Combinación Línea 5)

Estadio Nacional

Ñuñoa (Combinación Línea 3)

Inés de Suárez

Los Leones (Combinación Línea 1)

Cabe recordar que la Línea 6 también sumará a futuro la estación Isidora Goyenechea en Las Condes por el extremo oriente, la cual servirá de combinación con la futura Línea 7.

¿Cuándo se inaugura?

De acuerdo a los cronogramas oficiales de Metro de Santiago y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la extensión poniente y la puesta en marcha de la estación Lo Errázuriz están programadas para iniciar operaciones de forma oficial durante el último trimestre de 2027.