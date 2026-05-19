La cuenta regresiva terminó. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina. Aunque la Roja no estará presente en la cita, el interés por ver a las máximas estrellas del fútbol global promete paralizar las pantallas nacionales a partir del próximo jueves 11 de junio de 2026.

Para el espectador chileno, la gran pregunta es el bolsillo:

¿Dónde ver los partidos de forma gratuita?

En Chile, los derechos de transmisión televisiva abierta pertenecen a Chilevisión, señal que emitirá una selección de los mejores encuentros sin costo. Por su parte, la totalidad de la cita planetaria podrá seguirse mediante las señales de pago de DSports (DirecTV) y la plataforma de streaming Disney+.

A continuación, te presentamos el calendario utilitario con los horarios oficiales para Chile (fase de grupos) y dónde sintonizar cada partido clave para que programes tu alarma.

Partidos destacados de la Fecha 1 (Fase de Grupos)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural) Fecha: Jueves 11 de junio Hora de Chile: 15:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Estados Unidos vs. Paraguay Fecha: Viernes 12 de junio Hora de Chile: 21:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Brasil vs. Marruecos Fecha: Sábado 13 de junio Hora de Chile: 18:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+



Costa de Marfil vs. Ecuador Fecha: Domingo 14 de junio Hora de Chile: 19:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Francia vs. Senegal Fecha: Martes 16 de junio Hora de Chile: 15:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Argentina vs. Argelia Fecha: Martes 16 de junio Hora de Chile: 21:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Inglaterra vs. Croacia Fecha: Miércoles 17 de junio Hora de Chile: 16:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+



Partidos destacados de la Fecha 2 (Fase de Grupos)

México vs. Corea del Sur Fecha: Jueves 18 de junio Hora de Chile: 21:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports

Argentina vs. Austria Fecha: Sábado 20 de junio Hora de Chile: 20:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

España vs. Arabia Saudita Fecha: Domingo 21 de junio Hora de Chile: 12:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports



Partidos destacados de la Fecha 3 (Fase de Grupos)

Portugal vs. Uzbekistán Fecha: Martes 23 de junio Hora de Chile: 13:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports

Brasil vs. Escocia Fecha: Miércoles 24 de junio Hora de Chile: 18:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Ecuador vs. Alemania Fecha: Jueves 25 de junio Hora de Chile: 16:00 horas Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+



(Nota: Los encuentros no listados con la señal de Chilevisión serán transmitidos en exclusiva para el territorio chileno a través de DSports en televisión satelital y mediante la aplicación Disney+ en streaming).