Publicidad
Mundial 2026 en TV abierta: los partidos que podrás ver gratis en Chile y sus horarios oficiales DATOS ÚTILES Cedido

Mundial 2026 en TV abierta: los partidos que podrás ver gratis en Chile y sus horarios oficiales

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El torneo arranca el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica. Revisa a qué hora se juega en Chile y qué encuentros irán sin costo por televisión abierta.

La cuenta regresiva terminó. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina. Aunque la Roja no estará presente en la cita, el interés por ver a las máximas estrellas del fútbol global promete paralizar las pantallas nacionales a partir del próximo jueves 11 de junio de 2026.

Para el espectador chileno, la gran pregunta es el bolsillo:

¿Dónde ver los partidos de forma gratuita?

En Chile, los derechos de transmisión televisiva abierta pertenecen a Chilevisión, señal que emitirá una selección de los mejores encuentros sin costo. Por su parte, la totalidad de la cita planetaria podrá seguirse mediante las señales de pago de DSports (DirecTV) y la plataforma de streaming Disney+.

A continuación, te presentamos el calendario utilitario con los horarios oficiales para Chile (fase de grupos) y dónde sintonizar cada partido clave para que programes tu alarma.

Partidos destacados de la Fecha 1 (Fase de Grupos)

  • México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

    • Fecha: Jueves 11 de junio

    • Hora de Chile: 15:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Estados Unidos vs. Paraguay

    • Fecha: Viernes 12 de junio

    • Hora de Chile: 21:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Brasil vs. Marruecos

    • Fecha: Sábado 13 de junio

    • Hora de Chile: 18:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
También te puede interesar:
La cláusula de la Ley 40 horas que prohíbe que te bajen el sueldo y cómo exigir tus 42 horas
La cláusula de la Ley 40 horas que prohíbe que te bajen el sueldo y cómo exigir tus 42 horas
Mal genio y antojos: las 10 señales de que estás durmiendo mal sin darte cuenta
Mal genio y antojos: las 10 señales de que estás durmiendo mal sin darte cuenta

  • Costa de Marfil vs. Ecuador

    • Fecha: Domingo 14 de junio

    • Hora de Chile: 19:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Francia vs. Senegal

    • Fecha: Martes 16 de junio

    • Hora de Chile: 15:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Argentina vs. Argelia

    • Fecha: Martes 16 de junio

    • Hora de Chile: 21:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Inglaterra vs. Croacia

    • Fecha: Miércoles 17 de junio

    • Hora de Chile: 16:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Partidos destacados de la Fecha 2 (Fase de Grupos)

  • México vs. Corea del Sur

    • Fecha: Jueves 18 de junio

    • Hora de Chile: 21:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports

  • Argentina vs. Austria

    • Fecha: Sábado 20 de junio

    • Hora de Chile: 20:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • España vs. Arabia Saudita

    • Fecha: Domingo 21 de junio

    • Hora de Chile: 12:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports

Partidos destacados de la Fecha 3 (Fase de Grupos)

  • Portugal vs. Uzbekistán

    • Fecha: Martes 23 de junio

    • Hora de Chile: 13:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports

  • Brasil vs. Escocia

    • Fecha: Miércoles 24 de junio

    • Hora de Chile: 18:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Ecuador vs. Alemania

    • Fecha: Jueves 25 de junio

    • Hora de Chile: 16:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

(Nota: Los encuentros no listados con la señal de Chilevisión serán transmitidos en exclusiva para el territorio chileno a través de DSports en televisión satelital y mediante la aplicación Disney+ en streaming).

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad