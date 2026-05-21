El documento que te piden para todos los bonos: cómo bajar la Cartola Hogar sin ir al municipio
Si necesitas postular a subsidios o beneficios estatales, este certificado es obligatorio. Revisa cómo obtenerlo gratis en tu celular y qué día de cada mes se actualiza tu tramo.
Para postular a cualquier beneficio del Estado, subsidios habitacionales, rebajas en las cuentas de la luz o bonos familiares, existe un documento que se ha vuelto indispensable para los chilenos: la Cartola Hogar.
Este certificado oficial, emitido por el Registro Social de Hogares (RSH), es el documento que las instituciones públicas y municipales exigen para verificar en qué tramo de vulnerabilidad socioeconómica te encuentras (ya sea el 40%, 60%, 80% o 90%).
Si necesitas realizar un trámite urgente y no quieres perder tiempo haciendo filas en la municipalidad o en las oficinas de ChileAtiende, existen formas rápidas de obtenerla directamente desde tu celular o computador.
¿Cómo descargar la Cartola Hogar por internet?
El método más rápido y utilizado por los santiaguinos es la vía online. Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos:
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Ingresa al sitio oficial del Registro Social de Hogares, CLIC AQUÍ.
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Haz clic en el botón “Ir a mi registro” e ingresa con tu Clave Única.
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Una vez dentro de tu perfil familiar, verás una opción destacada que dice “Descargar Cartola Hogar”.
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El sistema generará automáticamente un archivo en formato PDF que puedes guardar en tu teléfono o imprimir. Este documento cuenta con un código verificador digital, por lo que es 100% válido para cualquier trámite.
Otras opciones: Tótems en el Metro y videollamadas
Si no recuerdas tu Clave Única o prefieres otra alternativa tecnológica, el Estado habilitó estos canales:
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Videoatención: Puedes ingresar a la Sucursal Virtual de ChileAtiende, CLIC AQUÍ, para que un funcionario te atienda mediante videollamada de lunes a viernes. Solo necesitas tener tu cédula de identidad a mano para confirmar tu identidad.
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Módulos de autoatención (Tótems): En varios municipios de la Región Metropolitana, oficinas de Fonasa y Módulos Express de ChileAtiende, existen pantallas donde puedes escanear tu carnet y rellenar tus datos para imprimir la cartola gratis de forma inmediata.
Ojo con la fecha: ¿Cuándo se actualizan los datos de mi cartola?
Muchos usuarios se confunden porque realizan una actualización de sus ingresos o agregan a un nuevo integrante familiar, pero el cambio no se refleja de inmediato.
Debes saber que la plataforma del Registro Social de Hogares procesa la información y actualiza las cartolas durante los primeros días hábiles de cada mes. Por ende, si hiciste una modificación a mediados de mes, tendrás que esperar los primeros días del mes siguiente para descargar el documento con los datos nuevos y corregidos.