Una importante novedad económica podría cambiar el presupuesto mensual de miles de familias en Chile. El Gobierno ingresó oficialmente al Congreso un proyecto de ley que busca implementar una devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de medicamentos esenciales y pañales.

La iniciativa, nacida tras un acuerdo político con los parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) para destrabar la discusión de la denominada “megarreforma” tributaria, contempla un costo fiscal en régimen de más de $90 mil millones anuales y pretende entregar un alivio directo al bolsillo de los hogares presionados por el costo de la vida.

Sin embargo, al tratarse de un proyecto que inicia su tramitación legislativa, aún no está vigente ni se puede postular. Aquí te explicamos en lenguaje sencillo cómo funcionará, a quiénes beneficiará y cuáles serán los estrictos requisitos fiscales si llega a ser aprobado en el Parlamento.

¿Cuánto dinero te devolverían? Así funciona el ahorro

El beneficio no operará como un descuento directo en las cajas de las farmacias o supermercados. Las personas deberán pagar el total del producto y, posteriormente, el Estado les reembolsará el 19% correspondiente al IVA.

Para graficar el impacto real en el presupuesto familiar, estos son algunos ejemplos de ahorro estimado:

Si compras un medicamento permanente de $50.000 , el reembolso será de $7.983 .

Si gastas $40.000 mensuales en pañales, recibirás una devolución posterior de $6.386.

¿Quiénes recibirían el reembolso del IVA?

El proyecto estipula que el programa estará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y estará focalizado exclusivamente en los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). Dentro de este universo, se definieron tres perfiles de beneficiarios:

Madres de niños y niñas de hasta 24 meses: Para la cobertura de gastos exclusivamente asociados a pañales infantiles. Adultos mayores de 65 años: Que presenten condiciones médicas acreditadas de incontinencia o dependencia (para el caso de pañales de adultos). En situaciones de dependencia severa, el reembolso lo podrá recibir su cuidador acreditado. Pacientes crónicos: Personas que requieran tratamientos médicos permanentes y que adquieran fármacos incluidos en la cobertura oficial determinada por el Ministerio de Salud.

Los requisitos obligatorios y la “letra chica” contra el fraude

Para evitar abusos y mercado negro, la iniciativa contempla severas sanciones por falsificación de datos y establece que todas las solicitudes deberán pasar por un estricto embudo de validación digital. Si quieres recibir el dinero, deberás cumplir sí o sí con lo siguiente:

Comercio establecido: Las compras deberán realizarse únicamente en el comercio formal que emita boleta electrónica .

Receta médica electrónica: En el caso de los remedios, será obligatorio contar con una receta electrónica vigente al momento de la compra.

Certificado de salud: Para los pañales de adultos mayores, se requerirá un certificado médico que valide la condición de dependencia o incontinencia del paciente.

¿Cómo y cuándo se pagaría?

De ser aprobado el proyecto de ley, el mecanismo de pago seleccionado por el Ejecutivo será a través del Bolsillo Familiar Electrónico, administrado mediante la CuentaRUT de BancoEstado. El dinero no será inmediato: el reembolso se transferirá de manera programada durante el mes subsiguiente a la realización de la compra, una vez que el IPS valide todos los antecedentes y las boletas del postulante.