Máximo Pacheco se despide de Codelco con carta a líderes mineros: destaca litio y joint ventures

A pocos días de concluir su mandato como presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco envió una carta de despedida a más de 100 presidentes y altos ejecutivos de las principales compañías mineras del mundo.

En el mensaje, fechado antes del término oficial de su gestión el próximo 25 de mayo, Pacheco repasó los principales hitos alcanzados durante sus cuatro años al frente de la estatal y pidió respaldo para quien asumirá su reemplazo, Bernardo Fontaine.

“Como sabes el próximo 25 de mayo de 2026 termina mi mandato como Presidente del Directorio de Codelco y asumirá en mi reemplazo el Sr. Bernardo Fontaine T.”, comienza señalando la misiva.

El ahora saliente timonel de la cuprífera destacó especialmente el fortalecimiento internacional de Codelco y el posicionamiento de la empresa en mercados estratégicos vinculados a la transición energética.

“Durante estos cuatro años que me ha correspondido ejercer como Presidente del Directorio de Codelco hemos logrado fortalecer el compromiso y la presencia internacional de Codelco en el mercado de cobre, litio y molibdeno”, sostuvo.

Pacheco también resaltó la concreción de 12 nuevos joint ventures con algunas de las compañías mineras más importantes del mundo.

Entre ellos, mencionó particularmente el acuerdo alcanzado con Anglo American para desarrollar un plan minero conjunto entre las divisiones Andina y Los Bronces.

“A este respecto nos sentimos orgullosos del acuerdo alcanzado con Anglo American para desarrollar un plan minero común en nuestras minas de Andina y Los Bronces”, indicó.

Otro de los puntos centrales de la carta fue el ingreso de Codelco al negocio del litio mediante la alianza con SQM. “Somos hoy una empresa más fuerte, más diversificada y más robusta. Hemos ingresado al negocio del litio a través de nuestro joint venture con SQM”, afirmó.

En esa línea, calificó el acuerdo como “la mayor asociación público-privada del país”, destacando además los 35 años de experiencia de SQM en el Salar de Atacama.

La carta también abordó avances en materia de sustentabilidad y modernización operativa. Pacheco subrayó que este año comenzará la producción de cobre utilizando agua desalada del Océano Pacífico en el norte del país, reemplazando uso de agua continental proveniente de la cordillera.

Además, destacó el avance de los proyectos estructurales de Chuquicamata Subterránea, Rajo Inca, Traspaso Andina y Nuevo Nivel Mina El Teniente.

Según explicó, estas iniciativas permitirán extender la vida útil de históricos yacimientos entre 30 y 50 años. “Todo esto aplicando más y nuevas tecnologías a nuestras operaciones para elevar la seguridad y productividad en nuestro trabajo”, señaló.

En el cierre de la misiva, Pacheco defendió el modelo de gobierno corporativo de la estatal y valoró la relación construida con trabajadores y dirigentes sindicales. “Nada de lo anterior lo habríamos conseguido sin el compromiso, profesionalismo y dedicación de nuestros trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su convicción respecto al futuro de la compañía y agradeció la relación construida con la industria minera internacional durante su gestión. “Seguiremos siendo cada vez más una empresa leal con nuestros socios, orientada a nuestros clientes, confiable para los mercados que servimos”, concluyó.