Este jueves 21 de mayo se conmemora en Chile el Día de las Glorias Navales. Al caer en mitad de la semana, muchos santiaguinos ya planifican sus compras de abastecimiento o actividades recreativas para el interferiado. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es si los centros comerciales y las grandes cadenas modificarán sus horarios de atención.

Lo primero que debes saber es que el 21 de mayo no es un feriado irrenunciable. Esto significa que el comercio tiene la facultad legal de abrir sus puertas con total normalidad. De todas formas, la mayoría de los recintos ajustará su funcionamiento bajo el régimen especial de días festivos o domingos, lo que suele implicar cierres anticipados.

Horario de Supermercados para este 21 de mayo

Lider y Lider Express: Funcionarán en su horario de festivos, abriendo a las 08:00 y cerrando sus puertas a las 21:00 horas.

Jumbo: Operará bajo horario de domingos y festivos, desde las 09:00 hasta las 21:00 horas.

Santa Isabel: Sus locales abrirán a las 09:00 y cerrarán a las 21:00 horas.

Tottus: Atención generalizada de festivos entre las 08:30 y las 21:00 horas.

Unimarc: Estará operativo desde las 09:00 hasta las 21:30 horas.

Mayorista 10 y Alvi: Atenderán en horario especial de festivos de 09:00 a 20:00 horas.

¿Qué pasa con los Malls y Centros Comerciales?

Las principales cadenas de centros comerciales de la Región Metropolitana, como Mallplaza y Cenco Malls (Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center, entre otros), mantendrán abiertas sus tiendas, patios de comida, cines y restaurantes en su horario tradicional de días festivos, operando de manera general entre las 10:00 y las 21:00 horas.

Te recomendamos que, ante cualquier duda con un local específico de tu comuna, revises directamente los canales digitales de cada sucursal, ya que algunas locaciones podrían aplicar cierres dinámicos según su dotación de personal.

Por su parte, los servicios esenciales de salud como hospitales, clínicas, servicios de urgencia (SAPU) y las farmacias de turno mantendrán sus turnos totalmente operativos durante las 24 horas del día.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables que quedan en el año?

Si te preguntas cuándo cerrará el comercio de manera obligatoria por ley, el calendario nacional establece que solo restan tres fechas irrenunciables en lo que queda de año: el viernes 18 de septiembre (Independencia Nacional), el sábado 19 de septiembre (Glorias del Ejército) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).