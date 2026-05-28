La Operación Renta 2026 entra en su recta final y la Tesorería General de la República (TGR) comenzó a liberar los últimos pagos masivos correspondientes a los contribuyentes que realizaron el trámite en el tramo final del proceso.

Si fuiste de los que dejó la declaración del Formulario 22 para los últimos días de plazo o tuviste que resolver dudas antes de aceptar la propuesta del Servicio de Impuestos Internos (SII), esta semana es clave para tu bolsillo.

¿Quiénes reciben el depósito este miércoles 27 de mayo?

El calendario oficial de la TGR establece que este miércoles 27 de mayo se realiza la transferencia electrónica a todas las personas naturales y empresas que enviaron su declaración entre el 24 de abril y el 8 de mayo.

Este corresponde al tercer y último grupo masivo de devoluciones gestionadas mediante depósito directo en cuenta corriente, cuenta vista, cuenta de ahorro o CuentaRUT de BancoEstado.

El turno de los cheques y pagos por caja: Viernes 29 de mayo

Si al momento de realizar el trámite no ingresaste datos bancarios, seleccionaste la opción de pago en documento, o bien el sistema rechazó tu cuenta por inconsistencias en el RUT, tu fecha de pago es el viernes 29 de mayo.

Para esta modalidad existen dos reglas cruciales que implementó la TGR:

Montos inferiores a $3 millones: No se enviará un papel a tu casa. El dinero quedará disponible para ser retirado de forma presencial cobrando por ventanilla en cualquier sucursal de BancoEstado o BancoEstado Express .

Montos superiores a $3 millones: Se emitirá un cheque físico que será despachado vía Correos de Chile al domicilio tributario que registraste ante el SII.

¿Por qué mi devolución llegó incompleta o en cero?

Muchos santiaguinos se han encontrado con la sorpresa de recibir transferencias por montos menores a los que arrojaba la propuesta del SII. Las razones legales más frecuentes para que la TGR aplique retenciones o compensaciones en este periodo son:

Deudas por Pensión de Alimentos: El sistema cruza de forma automática los datos con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, priorizando el pago de las causas judiciales vigentes. Préstamo Solidario 2021: En este proceso de Operación Renta 2026 se calcula y descuenta la última cuota del beneficio estatal otorgado durante la pandemia. Deudas de salud o fiscales: Retenciones por deudas pendientes con el sistema de salud pública, créditos universitarios (Crédito con Aval del Estado o Fondo Solidario) o mandatos judiciales.

Cómo consultar el estado de tu pago con RUT

Para saber con certeza si tu dinero ya fue emitido o si sufrió alguna rebaja, debes seguir los siguientes pasos oficiales: