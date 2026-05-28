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Mundial 2026 en TV abierta: los partidos que podrás ver gratis en Chile y sus horarios oficiales DATOS ÚTILES Cedido

Mundial 2026 en TV abierta: los partidos que podrás ver gratis en Chile y sus horarios oficiales

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El torneo arranca el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica. Revisa a qué hora se juega en Chile y qué encuentros irán sin costo por televisión abierta.

El Mostrador Fuente Preferida

La cuenta regresiva terminó. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina. Aunque la Roja no estará presente en la cita, el interés por ver a las máximas estrellas del fútbol global promete paralizar las pantallas nacionales a partir del próximo jueves 11 de junio de 2026.

Para el espectador chileno, la gran pregunta es el bolsillo:

¿Dónde ver los partidos de forma gratuita?

En Chile, los derechos de transmisión televisiva abierta pertenecen a Chilevisión, señal que emitirá una selección de los mejores encuentros sin costo. Por su parte, la totalidad de la cita planetaria podrá seguirse mediante las señales de pago de DSports (DirecTV) y la plataforma de streaming Disney+.

A continuación, te presentamos el calendario utilitario con los horarios oficiales para Chile (fase de grupos) y dónde sintonizar cada partido clave para que programes tu alarma.

Partidos destacados de la Fecha 1 (Fase de Grupos)

  • México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

    • Fecha: Jueves 11 de junio

    • Hora de Chile: 15:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Estados Unidos vs. Paraguay

    • Fecha: Viernes 12 de junio

    • Hora de Chile: 21:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Brasil vs. Marruecos

    • Fecha: Sábado 13 de junio

    • Hora de Chile: 18:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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  • Costa de Marfil vs. Ecuador

    • Fecha: Domingo 14 de junio

    • Hora de Chile: 19:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Francia vs. Senegal

    • Fecha: Martes 16 de junio

    • Hora de Chile: 15:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Argentina vs. Argelia

    • Fecha: Martes 16 de junio

    • Hora de Chile: 21:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Inglaterra vs. Croacia

    • Fecha: Miércoles 17 de junio

    • Hora de Chile: 16:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

Partidos destacados de la Fecha 2 (Fase de Grupos)

  • México vs. Corea del Sur

    • Fecha: Jueves 18 de junio

    • Hora de Chile: 21:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports

  • Argentina vs. Austria

    • Fecha: Sábado 20 de junio

    • Hora de Chile: 20:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • España vs. Arabia Saudita

    • Fecha: Domingo 21 de junio

    • Hora de Chile: 12:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports

Partidos destacados de la Fecha 3 (Fase de Grupos)

  • Portugal vs. Uzbekistán

    • Fecha: Martes 23 de junio

    • Hora de Chile: 13:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports

  • Brasil vs. Escocia

    • Fecha: Miércoles 24 de junio

    • Hora de Chile: 18:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

  • Ecuador vs. Alemania

    • Fecha: Jueves 25 de junio

    • Hora de Chile: 16:00 horas

    • Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+

(Nota: Los encuentros no listados con la señal de Chilevisión serán transmitidos en exclusiva para el territorio chileno a través de DSports en televisión satelital y mediante la aplicación Disney+ en streaming).

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