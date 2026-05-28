Este sábado 30 y domingo 31 de mayo se celebra en todo el país el Día de los Patrimonios 2026. Es la oportunidad perfecta para que miles de familias aprovechen panoramas totalmente gratuitos. Dentro de la masiva cartelera nacional, una de las opciones que genera mayor curiosidad es la apertura de los cuarteles y museos del Ejército de Chile, lugares llenos de historia que habitualmente mantienen un acceso restringido al público civil.

La institución confirmó que abrirá las puertas de sus principales unidades históricas, museos y espacios patrimoniales tanto en la Región Metropolitana como en el resto de las regiones, incluyendo exhibiciones de equipamiento, recorridos guiados y presentaciones de bandas militares en vivo.

Los imperdibles en Santiago: ¿Qué lugares puedes visitar?

Si estás buscando planificar tu fin de semana en la capital, estos son los principales puntos militares que contarán con acceso liberado:

Museo Histórico y Militar de Chile (MHM): Ubicado en Avenida Blanco Encalada 1550 (esquina San Ignacio, Santiago Centro), abrirá ambos días (sábado 30 y domingo 31) en bloques horarios de 11:00 a 12:15, 12:30 a 13:45 y de 15:00 a 16:15 horas. Cuenta con accesibilidad universal y es un viaje por cinco siglos de historia de Chile a través de colecciones emblemáticas.

Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins: El icónico recinto de Las Condes (Av. Américo Vespucio Norte 11) ofrecerá visitas guiadas para conocer su imponente arquitectura, sus museos internos y los patios de honor donde se forman los oficiales del país.

Aperturas de Regimientos y Cuarteles Históricos: Diversas academias y unidades de la guarnición de Santiago realizarán muestras estáticas de vehículos, vestimentas históricas y presentaciones de sus bandas de guerra para los más pequeños.

Recomendaciones útiles para el fin de semana

Para que disfrutes de estas actividades familiares sin inconvenientes, ten en cuenta los siguientes datos prácticos: