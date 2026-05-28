La Comisión de Educación del Senado aprobó unánimemente la idea de legislar el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. Aunque la iniciativa aún debe sortear varias etapas antes de ser ley, ya genera debate por las facultades que entrega a los directivos y las severas sanciones para los alumnos involucrados en hechos de violencia.

Aquí te explicamos los puntos clave que afectarían la rutina de los estudiantes y sus familias:

Revisión de mochilas y pertenencias

El proyecto permitiría a los sostenedores y directivos realizar revisiones de bolsos y mochilas. El objetivo es detectar armas, elementos incendiarios o drogas. Para que esto se aplique, cada colegio deberá incorporarlo obligatoriamente en su Reglamento Interno, detallando el protocolo para no vulnerar la dignidad del menor.

Adiós a la Gratuidad por 5 años

Este es el punto más polémico: los estudiantes que sean condenados con sentencia firme por delitos graves cometidos dentro del colegio (ataques a la integridad física, uso de armas o daños graves a la infraestructura) quedarán inhabilitados para acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior por un periodo de 5 años.

Sanciones por “interrupción de clases”

No solo se castigará la violencia física. El proyecto establece sanciones directas para quienes lideren o participen en la paralización total o parcial de las clases. Se busca evitar las tomas y “militancias” que interrumpan la jornada escolar, considerándolas una afectación grave a la convivencia.

Nuevas facultades para profesores

La iniciativa busca “empoderar” a los docentes para que puedan tomar medidas correctivas e inmediatas en la sala de clases sin temor a represalias administrativas, reforzando la autoridad pedagógica ante situaciones de falta de respeto o desorden.

¿Qué falta para que sea ley?

Actualmente, el proyecto está en su segundo trámite constitucional. Tras la aprobación en general, los senadores presentarán indicaciones para mejorar aspectos que hoy son criticados, como la falta de enfoque en salud mental y la distinción entre “violencia extrema” y el bullying cotidiano.