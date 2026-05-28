Las bajas temperaturas y la proximidad de los meses más fríos del año activan las alarmas en los hogares de la Región Metropolitana. Para las familias con niños en etapa escolar, la planificación de las vacaciones de invierno 2026 se vuelve una prioridad logística para coordinar el cuidado, el trabajo y el presupuesto familiar.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ya fijó el calendario oficial, detallando los días exactos de receso tanto para Santiago como para el resto de las regiones del país.

El “puente” en la Región Metropolitana: ¿Cuándo salen de clases en Santiago?

Para los estudiantes de la capital (y la gran mayoría de las regiones del país), el receso invernal oficial de dos semanas comenzará el lunes 22 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio de 2026. El retorno formal a las aulas quedó fijado para el lunes 6 de julio.

Sin embargo, hay un dato clave que los padres deben considerar para la organización del hogar: el último día efectivo de clases del primer semestre será el jueves 18 de junio. ¿A qué se debe esto? El viernes 19 de junio está reservado por calendario para la jornada de evaluación primer semestre y planificación curricular de los docentes, por lo que los alumnos no asistirán a las aulas ese día, adelantándose el descanso real un fin de semana completo.

Las regiones que tendrán tres semanas de vacaciones de invierno 2026

Atendiendo a las complejidades del clima invernal y las extremas condiciones de conectividad en el sur austral, el Mineduc determinó que las regiones de Aysén y Magallanes contarán con tres semanas completas de descanso. Su receso iniciará el lunes 29 de junio y finalizará el viernes 17 de julio, volviendo a clases el lunes 20 de julio.

Calendario oficial de vacaciones de invierno por región

Revisa a continuación el detalle completo de fechas proporcionado por las Secretarías Regionales Ministeriales (Secreduc) para el régimen semestral:

Región de Arica y Parinacota: Del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio. (Último día de clases: jueves 9 de julio).

Región de Tarapacá: Del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio. (Último día de clases: jueves 9 de julio).

Región de Antofagasta: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de Atacama: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de Coquimbo: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de Valparaíso: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región Metropolitana: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de O’Higgins: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región del Maule: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de Ñuble: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región del Biobío: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de La Araucanía: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de Los Ríos: Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. (Último día de clases: jueves 18 de junio).

Región de Los Lagos: Del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. (Último día de clases: jueves 2 de julio).

Región de Aysén: Del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio. (Último día de clases: jueves 25 de junio).

Región de Magallanes: Del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio. (Último día de clases: jueves 25 de junio).

Nota: Cabe recordar que estas fechas rigen para la educación escolar subvencionada y municipal de régimen semestral. Los colegios particulares pagados cuentan con autonomía para fijar sus propios calendarios, por lo que se sugiere confirmar directamente con cada institución académica.