La cuenta regresiva terminó. Este jueves 11 de junio arranca de forma oficial la Copa del Mundo de la FIFA 2026, una cita histórica que por primera vez contará con 48 selecciones nacionales y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Si estás en Chile y no quieres perderte el gigantesco show artístico inicial ni el pitazo del primer partido del torneo, debes programarte bien con los horarios locales y revisar cuáles son las señales autorizadas para nuestro país.

Horario exacto del Show de Apertura y el primer partido en Chile

El mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México será el epicentro de la jornada inaugural. Los horarios oficiales adaptados para el territorio continental de Chile son los siguientes:

Show de Inauguración: Comenzará a las 13:30 horas (hora de Chile) . El espectáculo musical durará cerca de una hora y contará con las presentaciones en vivo de J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Maná y Los Ángeles Azules.

Partido Inaugural (México vs. Sudáfrica): El balón comenzará a rodar a las 15:00 horas (hora de Chile), dando inicio al Grupo A del certamen.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile? Canales de TV y streaming

Existe mucha confusión en redes sociales sobre qué plataformas emitirán los 104 partidos del torneo. Para el público chileno, las únicas alternativas oficiales confirmadas son las siguientes:

1. Televisión Abierta y Gratis

Chilevisión (CHV): Es el canal oficial de televisión abierta en Chile. Transmitirá de forma gratuita y exclusiva el partido inaugural, los encuentros más importantes del torneo y la gran final.

Señal online gratuita: Podrás seguir la transmisión sin costo a través de las plataformas digitales de Chilevisión (chilevision.cl) y su aplicación oficial MiCHV.

2. Televisión por Cable y Streaming de Pago

DSports (DirecTV): Es la única señal que cuenta con los derechos absolutos para transmitir los 104 partidos del Mundial en vivo . Estará disponible en sus canales exclusivos de televisión satelital (DSports, DSports 2 y DSports+).

DGO: La plataforma de streaming de DirecTV emitirá la totalidad de los compromisos del certamen para todos sus suscriptores activos en Chile.