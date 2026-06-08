El martes de Quiroz y el decreto que puede ordenar —o tensionar— la promesa económica de Kast

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¡Buenas y feliz domingo (lunes si no eres suscriptor premium)! “Gobernar es explicar” y esta semana el Presidente José Antonio Kast y su ministro de Hacienda tendrán que hacerlo. El martes, Jorge Quiroz publicará el decreto de política fiscal para los cuatro años de gobierno. Lo vienen prometiendo hace unas semanas y ahora llegó la hora de hacerlo.

El peligro de politizar la política fiscal y la economía. En el mercado dicen que el decreto de Hacienda llega con la deuda cerca del límite prudente, el déficit estructural bajo presión y las clasificadoras atentas a la credibilidad del ajuste. A eso se suma que hay un creciente número de economistas que advierten que Quiroz y su equipo están “jugando con fuego” con el tema de golpear al gobierno anterior por lo económico, ya que eso “nos puede pegar al final con las clasificadoras de riesgo”.

Además del decreto, el mercado está analizando el IPC de mayo, que se publicó esta mañana y muestran que el mes pasado la inflación fue de 0,2% mensual, 3,9% en base anual, y por debajo de lo anticipado en el mercado. En los próximos días tendremos los nuevas expectativas sobre crecimiento y la inflación de los operadores del mercado y los economistas privados. Hay temor en ciertos sectores de que la economía podría cerrar el primer semestre en recesión y que enfrenta problemas estructurales que no se solucionan simplemente con bajar impuestos y recortar gastos.

Leo Suárez, el influyente exjefe de Estudios de LarrainVial, dice que la economía chilena no tiene la capacidad de financiar los compromisos en salud y pensiones que se han hecho en los últimos cuatro gobiernos.

También en esta edición de El Semanal: Azul Azul, el caso Sartor y cómo golpea personalmente a la nueva rectora de la Universidad de Chile; la CMF finalmente pone en la mira a los FIP; y cómo el repunte inflacionario está golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, la carrera para la sucesión de De Gregorio en la FEN entra en tierra derecha; Goldman Sachs y el peso chileno; Cumbre Financiera El Semanal 2026: democratizar las finanzas: apostar a la tecnología, mercado de capitales e inclusión financiera; y por fin resolvemos el misterio de dónde aterriza Nicolás Paut, el emblemático periodista económico de CNN Chile: la Asociación de AFP.

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TICTAC, TICTAC: EL MARTES FISCAL DE QUIROZ

El decreto que puede ordenar –o tensionar– la promesa económica de Kast. El ministro de Hacienca, Jorge Quiroz, enfrenta su primer gran examen ante el mercado: demostrar y explicar que crecimiento, rebajas tributarias y disciplina fiscal pueden convivir sin disparar la deuda. Se publica el primer contrato de confianza entre Quiroz y el mercado.

En esa jornada se cumplen 90 días desde que partió la administración de José Antonio Kast. Y con ese hito vence un plazo que el mercado tiene marcado en rojo: la publicación del decreto de política fiscal para los cuatro años de gobierno. No es un trámite administrativo. Es la primera prueba real de credibilidad para Quiroz y su equipo económico.

El ministro de Hacienda deberá decir, con números, cómo piensa ordenar una trayectoria fiscal que llegó tensionada, con déficit estructural persistente, deuda al borde del límite prudente y una economía que ya no crece lo suficiente para tapar los hoyos.

La señal será leída en Santiago, Nueva York y Londres. La miran las clasificadoras de riesgo, los bancos de inversión, los fondos que compran bonos chilenos y también el Congreso, que tendrá que votar una agenda económica ambiciosa, pero fiscalmente delicada.

El contexto es incómodo. La semana pasada el gobierno pidió al Congreso elevar el endeudamiento autorizado en US$ 6.200 millones para 2026, lo que llevaría el margen total de deuda del año a cerca de US$ 24.000 millones. Hacienda argumenta que necesita cubrir obligaciones no presupuestadas, efectos cambiarios y deuda flotante con proveedores. Pero el mensaje para el mercado fue inevitable: Chile necesita más deuda antes de prometer menos deuda.

Y ahí está la tensión. Quiroz llegó prometiendo reconstrucción, crecimiento y disciplina. Pero ahora debe probar que esas tres palabras pueden convivir en una misma planilla Excel.

El decreto deberá fijar las metas oficiales para reducir el déficit estructural y definir si el límite prudente de deuda bruta del Gobierno Central seguirá en 45% del PIB o será revisado. Ese número dejó de ser una referencia técnica. Se convirtió en una frontera política (para algunos economistas un poco innecesaria y contraproducente).

La lectura de Leonardo Suárez. El histórico economista jefe y gerente de Estudios de LarrainVial (ahora convertido en asesor de la firma) hace un análisis contundente en una columna que publicó El Mercurio: el problema ya no es solo el déficit de este año. Es la trayectoria.

Suárez lo planteó con crudeza: Chile enfrenta una bola de nieve fiscal que viene de decisiones permanentes tomadas con ingresos transitorios o insuficientes. El IFE de 2021, la PGU de 2022 y la última reforma previsional ampliaron el gasto estructural sin dejar del todo resuelto su financiamiento recurrente.

El desafío está en salud y pensiones. Dos áreas políticamente intocables, socialmente sensibles y fiscalmente explosivas. Suárez explica que Chile envejece rápido. Vive más años. Tiene menos niños. Y exige más prestaciones. En salud, el avance de nuevas tecnologías médicas encarece tratamientos y eleva las expectativas de cobertura. En pensiones, la PGU y los compromisos previsionales presionan el gasto por décadas.

Ese es el verdadero test del decreto: no basta con ajustar el gasto de oficina, congelar contrataciones o anunciar eficiencia estatal. La pregunta es si Chile puede financiar un Estado social más caro con una economía que crece menos.

Sergio Urzúa lo resume con una frase brutal en una entrevista en El Mercurio: “Algo se rompió” en la economía chilena.

Su tesis es que el quiebre partió hacia 2013. Cayó el precio del cobre, se acabó el superciclo y la política prefirió insistir en que el crecimiento estaba asegurado. En vez de corregir el diagnóstico, se profundizó el voluntarismo.

Urzúa apunta al segundo gobierno de Michelle Bachelet como un punto de inflexión. A su juicio, las reformas laboral, educacional, tributaria y el fin del DL 600 empujaron a Chile en la dirección equivocada. Golpearon la inversión, frenaron expectativas y deterioraron el mercado laboral.

Después vino Piñera II, con el relato de “tiempos mejores”. El PIB rebotó en 2018, pero el daño ya estaba debajo de la alfombra: empleo joven débil, inversión frágil y productividad estancada.

Luego llegaron el estallido, la pandemia, los retiros, el salto del gasto público y dos procesos constitucionales. Más incertidumbre. Más presión fiscal. Menos crecimiento.

Y el gobierno de Gabriel Boric, según esa lectura, tampoco corrigió el diagnóstico. Apostó por más Estado, más derechos sociales y más carga tributaria en una economía que ya venía perdiendo fuerza.

El resultado es el Chile que recibe Quiroz: una economía que quiere crecer al 4%, pero que lleva más de una década atrapada en cerca del 2%; un Estado que promete más, pero recauda menos de lo esperado; y una deuda pública que ya no parece baja para los estándares históricos del país.

A eso se suma otro dato incómodo: la recaudación del impuesto a la renta no minera viene decepcionando. Suárez atribuye parte de esa caída a la desintegración parcial del sistema tributario y a una planificación tributaria legítima de las empresas. Según sus cálculos, la tasa efectiva habría bajado desde 24,8% en 2022 a 21,5% en 2025.

Por eso su receta combina crecimiento y compensación fiscal: reducir permisología, avanzar hacia la reintegración tributaria, bajar el impuesto corporativo de 27% a 23%, pero compensar con un alza del IVA de 19% a 20%. Es una propuesta políticamente difícil. Bajar impuestos a las empresas y subir IVA es dinamita comunicacional.

Ese es el dilema de Quiroz. Si el decreto es muy laxo, el mercado leerá que el gobierno quiere crecer primero y ajustar después. Si es demasiado duro, arriesga matar parte del impulso político de su propio plan económico. Y si intenta cuadrar el círculo con supuestos demasiado optimistas de crecimiento, las clasificadoras lo van a notar.

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LA CMF SE PONE SERIA CON LOS FIP

Hace 3 años –el 18 de octubre de 2021, para ser más exactos– publicamos el primero de varios reportajes apuntando a que los Fondos de Inversión Privados (FIP) y la oscura relación con los bancos y los factoring eran el agujero negro del mercado financiero. Ahora, finalmente, sabemos que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los pone en la mira.

La CMF prepara cambios para aumentar la transparencia de los FIP, especialmente cuando reciben recursos desde fondos públicos dirigidos a inversionistas retail, según informa el DF. La señal la dio su presidenta, Catherine Tornel, en medio de las alertas que dejó el caso Sartor y del debate global sobre los riesgos de la deuda privada.

Hay que recordar que los FIP no son supervisados de manera continua por la CMF. La ley solo les exige informar quiénes son sus partícipes, cuánto aportan y el valor de sus activos. El regulador sabe cuánto dinero hay y de quién es, pero no necesariamente en qué está invertido.

El problema es que esos vehículos no viven aislados. Bancos les pueden abrir líneas de crédito y fondos públicos –que sí están fiscalizados– pueden invertir en sus cuotas. Ahí aparece el riesgo que preocupa a la CMF, de acuerdo con la nota: que una zona de baja transparencia termine contaminando productos donde hay inversionistas menos sofisticados.

El caso Sartor aceleró la discusión. La CMF liquidó once fondos rescatables de la AGF y el liquidador pidió disolver cinco FIP vinculados. Según el regulador, esos vehículos fueron usados para prestar recursos a sociedades relacionadas con los propios dueños de la administradora, muchas con problemas financieros, sin garantías suficientes y con créditos impagos.

La arista Azul Azul fue la más visible: Michael Clark tenía una triple posición –director de Sartor AGF, presidente de la concesionaria de la U y controlador de la sociedad compradora–, mientras recursos administrados terminaron financiando la toma de control del club vía el FIP Tactical Sport. La CMF calificó ese conflicto como estructural y no mitigado, lo multó con 65.000 UF y lo inhabilitó por cinco años.

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EL CASO SARTOR Y LOS CONFLICTOS DE LA NUEVA RECTORA

Mizala, Sartor y Azul Azul: la nueva rectora también fue víctima del caso. La historia la cuenta Ximena Pérez en este reportaje que publica este lunes El Mostrador.

Alejandra Mizala, la flamante nueva rectora de la Universidad de Chile, reveló que su marido invirtió “ahorros importantes” en Sartor AGF. El dato cruza su llegada a la rectoría de la U. de Chile con la investigación por el financiamiento de la compra de Azul Azul y la falta de transparencia sobre el control final del club.

El caso toca además a Azul Azul, la concesionaria que usa el nombre y los símbolos de la universidad. Según la CMF, parte de la compra del 63% del club a Carlos Heller en 2021 fue financiada indirectamente con recursos de fondos administrados por Sartor, a través del FIP Tactical Sport y sociedades relacionadas.

Mizala asumirá la rectoría justo cuando la U. de Chile debe decidir qué hacer con su vínculo con Azul Azul. Tras ganar la elección, dijo que revisará el convenio con la concesionaria y esperará el informe en derecho encargado al abogado Andrés Jana antes de tomar decisiones. También advirtió que “ha habido falta de transparencia” sobre quién controla finalmente el club.

La rectora electa insiste en que sus intereses personales no se han contrapuesto con los de la universidad, donde lleva 37 años. Pero el caso instala un dilema institucional sensible: la Universidad de Chile debe proteger su marca y su patrimonio simbólico en medio de una investigación penal por administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa vinculada a Sartor y Azul Azul.

Un mensaje de Tenpo

Tenpo y la verdadera inclusión financiera

La X Conferencia de Desarrollo y Estabilidad Financiera de la CMF, realizada recientemente, tuvo como lema la construcción de “un sistema financiero robusto, confiable e inclusivo en la era de la transformación digital”, una visión que Tenpo comparte profundamente. El propósito de acelerar la inclusión digital y financiera en Chile es el motor que ha guiado a Tenpo desde sus inicios y más aún ahora en su transición para comenzar a operar como neobanco.

En ese sentido, Tenpo entiende que la verdadera inclusión significa garantizar el acceso a quienes el sistema financiero tradicional ha dejado fuera. Este desarrollo de la industria requiere llegar a todos, tal como destacó la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, durante sus palabras inaugurales en el evento: “No se entiende un mercado plenamente desarrollado, si no es al mismo tiempo un mercado que llega a más personas, a más empresas y en mejores condiciones”.

Bajo esta premisa, Tenpo sigue enfocado en su propósito de democratizar las finanzas, abriendo las puertas del crédito a quienes han quedado marginados y dándoles las herramientas para construir su historial dentro del sistema formal.

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GRÁFICO DE LA SEMANA

Cómo el repunte inflacionario está golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores. En el primer trimestre de este año los salarios reales caen -0.4% a abril, en comparación con los últimos tres meses del año.

El economista de la UAI Rodrigo Wagner recuerda que en 2022 pasó algo similar, pero ahora el poder adquisitivo está siendo afectado por la caída en la confianza del consumidor, que también es el factor clave en la desaceleración del consumo.

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LA SEMANA EN REDES: CAPITAL VS. TRABAJO

Los miembros de la Comunidad El Semanal saben que este año el ciclo de conversaciones Diálogos tiene como hilo conductor la tensión que genera la irrupción de la IA en la relación capital vs. trabajo.

Este posteo de Kevin Gordon (@KevRGordon), un referente en Wall Street y jefe de Investigación y Estrategia Macroeconómica del Centro Schwab para la Divulgación de Información sobre Investigación Financiera, habla por sí solo:

Lo que se llevan los trabajadores como porcentaje del PIB está a mínimos históricos. El porcentaje que se lleva el capital medido como las ganancias corporativas está cerca de sus máximos históricos.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– FEN: la sucesión de De Gregorio entra en tierra derecha. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile empieza a definir al sucesor de José De Gregorio, quien deja el decanato después de ocho años. La elección será el miércoles 10 de junio y enfrenta a tres economistas de larga trayectoria en la casa de estudios: Dante Contreras, Óscar Landerretche y Alejandro Micco.

No es solo una elección universitaria. La FEN es una de las escuelas de economía más influyentes del país y ha sido cantera de ministros, subsecretarios, reguladores, economistas de mercado y técnicos clave del Estado.

La elección esconde rencillas personales y celos académicos de tres economistas emblemáticos de la centroizquierda. No es secreto que el preferido de De Gregorio es Micco, exsubsecretario de Hacienda de Bachelet II y considerado un economista destacado, con lazos transversales con la academia, la política y el mundo privado. Le juega en contra que los estudiantes lo evalúan como “muy inteligente, pero disperso y desordenado”.

Landerretche no cuenta con el apoyo de los académicos tradicionales, que critican que publica más libros y columnas que investigación. Le juegan a favor el apoyo de los estudiantes, sus vínculos políticos y el hecho de que para muchos empresarios el expresidente de Codelco es su economista de izquierda favorito y con el que se sienten cómodos.

Contreras tiene pedigrí académico y experiencia como director de empresa. Los que conocen la interna de la FEN dice que su debilidad es que, para no pocos, tiene una postura más de izquierda y dogmática que los otros dos.

Cabe mencionar que Contreras y Landerretche son cercanos y para muchos en la FEN es una sorpresa que estén compitiendo. Se anticipa un voto estrecho. Votan 111 académicos, pero el sistema es ponderado por jornada y jerarquía: el universo equivale a 84.625 votos ponderados. Para ganar se necesita más del 50%, por lo que en la facultad dan por probable una segunda vuelta el 24 de junio.

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– Goldman Sachs y el peso chileno. El influyente banco de inversión mira a Latam, pero reconoce que Chile depende del cobre. En un informe publicado la semana pasada, Goldman vuelve a ver oportunidades en monedas latinoamericanas, pero de manera selectiva.

Sus favoritas son Brasil, Colombia y México, principalmente por carry, términos de intercambio y factores locales. Chile aparece en una segunda línea: no como la apuesta más fuerte, pero sí como una moneda con espacio para recuperarse si mejora el apetito por riesgo global.

El ángulo chileno: Goldman estima que el peso chileno aún transa más débil que sus mejores niveles del año y lo ubica entre las monedas con alta sensibilidad al riesgo global, junto al rand sudafricano, el won coreano y el zloty polaco.

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– Por fin resolvemos el misterio de dónde aterriza Nicolás Paut, el emblemático periodista económico de CNN Chile: la Asociación de AFP. Paut se despidió del canal hace unas semanas luego de casi 20 años y no reveló sus nuevos planes profesionales. Era un misterio.

Ahora sabemos que tenía un acuerdo de confidencialidad con las AFP. Hace unos días, Paut anunció su llegada en su cuenta de LinkedIn. El posteo es un poco cebollero, pero deja claro como él ve su nueva misión:

“Desde muy pequeño, mis padres me enseñaron la importancia de ahorrar. Para algún imprevisto, para comprar algo que a mí me gustara, para algún proyecto que tuviera en mente. Con esa formación, mi carrera en el periodismo económico la enfoqué en transmitir a las personas el mismo mensaje: lo fundamental que es tener un resguardo económico a futuro (…). Con ese gran objetivo, me uno a la Asociación de AFP. Para posicionarla como un actor relevante, que transmita información clara y oportuna, siempre pensando en lo mejor para las personas”.

Un mensaje de la UDP

UDP será parte de la Semana Internacional de los Archivos

La Universidad Diego Portales invita a pensar el rol público de los archivos en la democracia, la memoria, la justicia, el patrimonio y el acceso al conocimiento. Desde el 8 al 12 de junio la actividad contará con seminarios, visitas mediadas, presentaciones vinculadas a archivos universitarios y presidenciales, patrimonio digital, prensa, derechos humanos y preservación audiovisual.

Entre las numerosas actividades destaca la presentación de la Red Iberoamericana de Archivos Presidenciales, RIAP, organizada junto a la Fundação Fernando Henrique Cardoso y la Fundación Felipe González. El encuentro online reunirá a representantes de las tres instituciones y contará con la participación del periodista argentino Carlos Pagni.

“Desde la UDP custodiamos y ponemos a disposición pública el Archivo Presidente Ricardo Lagos. La RIAP busca poner en común el patrimonio documental y fortalecer la cooperación entre instituciones que trabajan con archivos presidenciales”, dice Alejandro Martínez, director general de Estudios Generales, Archivos y Cultura de la Universidad.

Para conocer la programación completa e inscripciones ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La semana económica: IPC, expectativas y señales para el Banco Central. La agenda local viene con datos relevantes para leer el pulso de la inflación y las apuestas del mercado antes de la próxima Reunión de Política Monetaria (RPM) y el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio.

El foco este el lunes está en la publicación del IPC de mayo. Como adelanté en el arranque de esta edición, la inflación de el mes pasado llega a 0,2% mensual, 3,9% en base anual, por debajo de lo anticipado. El dato refuerza las expectativas de que dado la debilidad de la economía, el Banco Central esté evaluando un recorte de tasas en los próximos meses.

El miércoles se publican los resultados de la Encuesta mensual de Expectativas Económicas (EEE) de junio de 2026. Ahí el mercado revelará sus nuevas proyecciones para inflación, crecimiento, tipo de cambio y TPM. La lectura política-económica: la EEE permitirá ver cuánto han incorporado los economistas el nuevo cuadro fiscal, la discusión sobre mayor endeudamiento y las señales recientes de actividad.

El jueves, a las 8:30 horas, el Banco Central publicará la Encuesta de Operadores Financieros pre Reunión de Política Monetaria de junio de la próxima semana. Es el termómetro más inmediato de las mesas de dinero antes de la decisión de tasas.

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CUMBRE FINANCIERA 2026: HABLEMOS DE FINANZAS, INCLUSIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Democratizar las finanzas: apostar a la tecnología, mercado de capitales e inclusión financiera. La conversación partió con una idea simple: democratizar las finanzas no puede reducirse a abrir cuentas, entregar tarjetas o facilitar pagos. La verdadera inclusión ocurre cuando las personas acceden a productos buenos, baratos, transparentes y útiles para construir patrimonio.

Florencia Barrios, country manager de Fintual, lo resumió así: “Democratizar las finanzas no es solo que más personas tengan acceso. Es que puedan acceder a buenos productos: convenientes, baratos, con buena rentabilidad y beneficios tributarios”.

Ese fue uno de los ejes de la Cumbre Financiera de El Semanal, realizada bajo el título “Democratizar las finanzas: inversión, inclusión y mercado de capitales para crecer”. Participaron Barrios; Matías Spagui, director senior de Mercado Pago para el Cono Sur; Nicolás Maggi, gerente de Fintech de la Asociación de Bancos; y Juan Pablo Córdoba, gerente general de Nuam, el holding que agrupa las bolsas de Chile, Perú y Colombia.

Hubo coincidencia en que Chile avanzó en bancarización, pagos digitales y acceso. Pero el nuevo salto exige mejores productos, educación financiera, tecnología y un mercado de capitales más profundo.

Desde la banca, Maggi defendió los avances del sistema: 7.700 cajeros automáticos, presencia en el 90% de las comunas y 1.400 sucursales bancarias. Pero también reconoció que quedan brechas, especialmente en segmentos desatendidos, como los migrantes, y en educación financiera.

La tecnología apareció como el gran habilitador del nuevo ciclo financiero. Para el director senior de Mercado Pago, “la tecnología es el gran habilitador de la inclusión financiera, porque reduce dramáticamente el costo de servir a las personas”.

Para ver la Cumbre Financiera y escuchar la conversación completa, haz clic en el video en YouTube o en este enlace.

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