Si buscas trabajo en Santiago hay una feria con 2.500 cupos este jueves: cómo participar
Seis municipios se aliaron para ofrecer vacantes en áreas como salud, comercio, logística y administración. El evento es presencial, gratuito y tiene fecha límite esta misma semana.
Ante las complejas cifras de desocupación en la Región Metropolitana, seis municipalidades del Gran Santiago sellaron una alianza estratégica para realizar la primera Feria de Empleabilidad “Conecta +Trabajo Centro Sur”, un evento masivo que pondrá a disposición de los vecinos más de 2.500 vacantes laborales en diversas industrias.
La iniciativa es coordinada de forma conjunta por las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) y los municipios de Providencia, Santiago, Independencia, San Miguel, San Joaquín y Estación Central, bajo un convenio respaldado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
¿Cuándo y dónde se realizará la feria laboral?
El evento se concentrará en una sola jornada presencial durante esta semana:
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Fecha: Jueves 11 de junio de 2026.
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Horario: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
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Lugar: Centro comercial Espacio Urbano, ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 6150, comuna de San Miguel (a pasos de la estación de Metro Departamental, Línea 2).
¿Qué rubros y puestos de trabajo se ofrecerán?
La feria contará con la presencia confirmada de 56 empresas del sector privado, las cuales buscan perfiles que van desde técnicos hasta profesionales y administrativos. Los principales rubros con vacantes vigentes son:
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Salud y servicios de cuidado.
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Comercio, retail y atención al cliente.
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Logística, bodegaje y transporte.
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Cargos administrativos y de oficina.
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Gastronomía y hotelería.
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Tecnologías de la información (TI).
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Servicios técnicos especializados y seguridad vial/privada.
Requisitos y qué llevar para postular con éxito
Aunque la feria es abierta y de acceso gratuito, ir preparado marca la diferencia para asegurar una entrevista en el lugar. Los expertos de las OMIL recomiendan:
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Llevar varias copias impresas de tu Currículum Vitae (CV): Al haber 56 empresas, te sugerimos contar con al menos 5 o 10 copias de tu currículum actualizado para dejar directamente en los stands de tu interés.
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Cédula de identidad vigente: Es indispensable para registrar tus datos de postulación.
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Estar inscrito en la BNE: Muchas de las ofertas vinculadas a Sence requieren que el usuario tenga una cuenta activa en la Bolsa Nacional de Empleo. Puedes adelantarte y registrarte en su sitio web oficial.