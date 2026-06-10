Una nueva jornada de Gestión de Episodios Críticos (GEC) se vive en la cuenca de Santiago. Para evitar las severas multas dispuestas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es fundamental que conozcas qué vehículos motorizados tienen prohibición de circular por las calles de la capital durante este miércoles 10 de junio.

La medida rige de lunes a viernes (excepto festivos) entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Los dígitos con restricción este miércoles 10 de junio

La prohibición se divide según el tipo de vehículo, el año de inscripción y si cuenta o no con convertidor catalítico (sello verde):

Autos, station wagons y similares (Con sello verde, inscritos antes de septiembre de 2011): No pueden circular las patentes terminadas en 2 y 3 .

Autos, station wagons y similares (Sin sello verde): No pueden circular las patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7 . (Ojo: tienen prohibición absoluta de ingresar al anillo Américo Vespucio, sin importar su dígito) .

Motos (Inscritas antes del 1 de septiembre de 2010): Restricción para los dígitos terminados en 2 y 3.

Transportes de carga y pasajeros (Horarios especiales)

Buses (Interurbanos, rurales y privados sin sello verde): Dígitos 4, 5, 6 y 7 no circulan entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Transporte de carga (Camiones y camionetas sin sello verde): Dígitos 4, 5, 6 y 7 no circulan entre las 10:00 y las 18:00 horas.

¿De cuánto es la multa? Infringir la restricción vehicular es considerado una infracción grave. Carabineros, los inspectores fiscales y la red de cámaras automatizadas te expondrán a una multa que va desde 1 a 1,5 UTM, lo que equivale hoy a un monto de entre $71.506 y $107.259.

Quiénes quedan exentos de la medida

La normativa permite la circulación libre de vehículos de emergencia, de salud, de transporte escolar y aquellos destinados al traslado de personas con discapacidad, condiciones crónicas de salud o Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para hacer efectiva esta exención, el propietario debe realizar el trámite digital con su certificado médico en la plataforma del Ministerio de Transportes.