Restricción vehicular este miércoles 10 de junio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil
Evita una multa que supera los $107 mil en Santiago. Revisa los dígitos con restricción vehicular este miércoles 10 de junio y el mapa donde rige la prohibición.
Una nueva jornada de Gestión de Episodios Críticos (GEC) se vive en la cuenca de Santiago. Para evitar las severas multas dispuestas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es fundamental que conozcas qué vehículos motorizados tienen prohibición de circular por las calles de la capital durante este miércoles 10 de junio.
La medida rige de lunes a viernes (excepto festivos) entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
Los dígitos con restricción este miércoles 10 de junio
La prohibición se divide según el tipo de vehículo, el año de inscripción y si cuenta o no con convertidor catalítico (sello verde):
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Autos, station wagons y similares (Con sello verde, inscritos antes de septiembre de 2011): No pueden circular las patentes terminadas en 2 y 3.
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Autos, station wagons y similares (Sin sello verde): No pueden circular las patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7. (Ojo: tienen prohibición absoluta de ingresar al anillo Américo Vespucio, sin importar su dígito).
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Motos (Inscritas antes del 1 de septiembre de 2010): Restricción para los dígitos terminados en 2 y 3.
Transportes de carga y pasajeros (Horarios especiales)
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Buses (Interurbanos, rurales y privados sin sello verde): Dígitos 4, 5, 6 y 7 no circulan entre las 10:00 y las 16:00 horas.
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Transporte de carga (Camiones y camionetas sin sello verde): Dígitos 4, 5, 6 y 7 no circulan entre las 10:00 y las 18:00 horas.
¿De cuánto es la multa? Infringir la restricción vehicular es considerado una infracción grave. Carabineros, los inspectores fiscales y la red de cámaras automatizadas te expondrán a una multa que va desde 1 a 1,5 UTM, lo que equivale hoy a un monto de entre $71.506 y $107.259.
Quiénes quedan exentos de la medida
La normativa permite la circulación libre de vehículos de emergencia, de salud, de transporte escolar y aquellos destinados al traslado de personas con discapacidad, condiciones crónicas de salud o Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para hacer efectiva esta exención, el propietario debe realizar el trámite digital con su certificado médico en la plataforma del Ministerio de Transportes.