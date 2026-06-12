Muchos usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) desconocen que el organismo cuenta con un mecanismo legal para rebajar o extinguir de forma definitiva las deudas acumuladas por atenciones médicas. Si arrastras una cuenta hospitalaria que te quita el sueño, existe una vía oficial para solicitar la condonación de deudas Fonasa.

Sin embargo, este beneficio cuenta con una “letra chica” indispensable: solo aplica para deudas generadas antes de septiembre de 2022. ¿La razón? En esa fecha comenzó a regir el “Copago Cero”, la medida que garantiza la total gratuidad en la Red Pública de Salud para todos los tramos de Fonasa (A, B, C y D), por lo que desde entonces ya no se generan nuevos saldos en el sistema estatal.

Si tu deuda es histórica, revisa a continuación los requisitos y el paso a paso para hacer el trámite desde tu teléfono o computador.

Requisitos para exigir la condonación de deudas Fonasa

Para que la solicitud sea admitida a tramitación por el seguro público, debes cumplir estrictamente con estas condiciones:

Estar calificado en los tramos B, C o D de Fonasa.

Que la atención médica se haya realizado obligatoriamente en un establecimiento de la Red Pública de Salud (Hospitales públicos o consultorios). Las prestaciones en clínicas privadas quedan totalmente excluidas.

Estar inscrito de forma vigente en el Registro Social de Hogares (RSH), ya que este instrumento medirá tu nivel de vulnerabilidad para definir si el perdón de la deuda será total o parcial.

El paso a paso para hacer el trámite online

La forma más rápida de ingresar la solicitud es a través de la sucursal virtual de la entidad, evitando filas y esperas:

Ingresa al portal oficial de Fonasa y dirígete a la sección de servicios asociados a la ClaveÚnica. Busca la pestaña o apartado denominado “Mi AUGE/GES”. El sistema desplegará automáticamente si arrastras saldos pendientes de pago anteriores a 2022. Allí debes presionar el botón “Postular” para la condonación. Completa los datos socioeconómicos solicitados. El sistema cruzará tu información con el RSH.

Tras enviar el formulario, el organismo iniciará una evaluación personalizada de tu caso. La resolución final (aprobación total, parcial o rechazo) te será notificada directamente a tu correo electrónico en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Si prefieres hacer la postulación de forma presencial en una sucursal, recuerda que debes asistir con tu cédula de identidad, la cuenta o factura timbrada por el hospital respectivo y un certificado médico firmado por el profesional a cargo de la atención original.