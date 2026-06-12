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Cuenta regresiva para Grau: exministro ya fue notificado y prepara defensa anticipada ante AC PAÍS Foto: AgenciaUNO

Cuenta regresiva para Grau: exministro ya fue notificado y prepara defensa anticipada ante AC

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La comisión revisora comenzará la próxima semana con audiencias técnicas mientras el exministro afina su estrategia jurídica. Su defensa busca ingresar la contestación antes del plazo legal para intervenir desde el inicio del debate.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Mientras la instancia, presidida por la diputada Marcela Hernando (PR), comenzará la próxima semana con audiencias de expertos en materias económicas y financieras antes de abordar el fondo del caso, el abogado Patricio Zapata adelantó que la defensa ingresará su contestación antes del vencimiento del plazo para participar desde el inicio en las sesiones donde se discutirá la acusación.
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El reloj comenzó a correr para el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Este viernes fue notificado formalmente de la acusación constitucional presentada en su contra, activando el plazo legal de diez días para responder ante la comisión revisora de la Cámara de Diputados. De acuerdo a la ley vigente, el exsecretario de Estado tiene hasta el 22 de junio para presentar personalmente su defensa o remitir un escrito de contestación.

Mientras la defensa prepara su respuesta, la comisión encargada de revisar el libelo iniciará la próxima semana la etapa preliminar del proceso con la comparecencia de especialistas en materias económicas y financieras, antes de entrar al análisis de fondo de la acusación.

La presidenta de la instancia, la diputada —y exministra del gobierno de Gabriel Boric— Marcela Hernando (Partido Radical), explicó a la prensa que, mientras no ingrese la contestación de Grau, la comisión solo puede recibir a los expertos previamente acordados por sus integrantes. Según detalló, varios invitados ya se excusaron, mientras otros confirmaron su asistencia.

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Próxima sesión

Con ese objetivo, la comisión sesionará este lunes 15 de junio para definir el calendario de audiencias y fijar las fechas en que serán escuchados los especialistas. Hernando indicó que las sesiones podrían desarrollarse entre el lunes y el miércoles, e incluso autoconvocarse conforme vayan confirmando los expositores.

La parlamentaria también manifestó su expectativa de que la respuesta del exministro llegue durante la próxima semana, lo que permitiría pasar a la discusión de fondo de la acusación constitucional y comenzar la ronda de audiencias con los testigos y expertos propuestos tanto por oficialismo como por oposición.

Con la notificación ya realizada, la acusación constitucional entra en una fase decisiva: mientras la comisión ordena el debate técnico, la defensa de Grau busca ganar presencia desde el primer minuto de la discusión para intentar contener un proceso que podría terminar siendo votado por la Sala de la Cámara de Diputados.

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