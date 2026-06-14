Ante las complejas cifras de desocupación en la Región Metropolitana, seis municipalidades del Gran Santiago sellaron una alianza estratégica para realizar la primera Feria de Empleabilidad “Conecta +Trabajo Centro Sur”, un evento masivo que pondrá a disposición de los vecinos más de 2.500 vacantes laborales en diversas industrias.

La iniciativa es coordinada de forma conjunta por las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) y los municipios de Providencia, Santiago, Independencia, San Miguel, San Joaquín y Estación Central, bajo un convenio respaldado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

¿Cuándo y dónde se realizará la feria laboral?

El evento se concentrará en una sola jornada presencial durante esta semana:

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026.

Horario: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Lugar: Centro comercial Espacio Urbano, ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 6150, comuna de San Miguel (a pasos de la estación de Metro Departamental, Línea 2).

¿Qué rubros y puestos de trabajo se ofrecerán?

La feria contará con la presencia confirmada de 56 empresas del sector privado, las cuales buscan perfiles que van desde técnicos hasta profesionales y administrativos. Los principales rubros con vacantes vigentes son:

Salud y servicios de cuidado.

Comercio, retail y atención al cliente.

Logística, bodegaje y transporte.

Cargos administrativos y de oficina.

Gastronomía y hotelería.

Tecnologías de la información (TI).

Servicios técnicos especializados y seguridad vial/privada.

Requisitos y qué llevar para postular con éxito

Aunque la feria es abierta y de acceso gratuito, ir preparado marca la diferencia para asegurar una entrevista en el lugar. Los expertos de las OMIL recomiendan: