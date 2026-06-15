Este lunes arrancó de manera oficial la rendición de la PAES de invierno 2026, un proceso clave para miles de estudiantes que buscan asegurar o mejorar su puntaje de cara a la admisión universitaria 2027. Tras el reconocimiento de salas y la aplicación de la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) durante la jornada de hoy, el proceso entra en sus días más masivos.

Si eres uno de los inscritos para los días martes 16 y miércoles 17 de junio, es fundamental que conozcas el cronograma exacto para la Región Metropolitana (y Chile Continental) para evitar retrasos que te dejen fuera del aula.

Los horarios para el martes 16 y miércoles 17 de junio

A diferencia del proceso regular de fin de año, la versión invernal cuenta con horarios específicos que debes memorizar:

Martes 16 de junio (Mañana – 09:00 horas): Se aplica la prueba obligatoria de Competencia Lectora .

Martes 16 de junio (Tarde – 15:00 horas): Se rinde la prueba electiva de Ciencias .

Miércoles 17 de junio (Mañana – 09:00 horas): Se aplica la prueba obligatoria de Competencia Matemática 1 (M1) .

Miércoles 17 de junio (Tarde – 15:00 horas): Finaliza el proceso con la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Nota para regiones: En la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, todas las pruebas se inician una hora después respecto al horario continental (10:00 y 16:00 horas, respectivamente). En tanto, en Rapa Nui comienzan una hora antes (08:00 y 14:00 horas).

¿Qué elementos son obligatorios para entrar a la sala?

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) recordó que el ingreso a los locales de rendición está estrictamente regulado. No se te permitirá rendir el test si olvidas alguno de los siguientes tres elementos:

Documento de Identificación: Cédula de Identidad chilena vigente o Pasaporte. Tarjeta de Identificación impresa: Debe tener impreso el local de rendición asignado para este invierno. Puedes descargarla ingresando con tu cuenta al portal oficial de Acceso Mineduc. Lápiz y goma: Únicamente se permite el uso de lápiz grafito N°2 (o portaminas HB) y una goma de borrar.

Está estrictamente prohibido el ingreso con mochilas, carteras, teléfonos celulares, audífonos o cualquier aparato electrónico. Si los llevas, deberás dejarlos guardados o en custodia según las instrucciones de los examinadores.

El valor real de este puntaje

Un detalle que suelen olvidar los postulantes es la vigencia de los resultados. Los puntajes obtenidos en esta PAES de invierno 2026 no solo te servirán para el proceso de postulación centralizada de la Admisión 2027 (que se realiza a finales de este año), sino que mantendrán su vigencia por dos procesos consecutivos, siendo válidos también para la Admisión 2028. El sistema seleccionará de forma automática tu mejor puntaje por cada prueba individual entre los procesos en que hayas participado.