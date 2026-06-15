La Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Transportes mantiene activa la restricción vehicular en la Región Metropolitana para disminuir los índices de contaminación ambiental.

Si te trasladas por la capital, revisa detalladamente si a tu vehículo le corresponde quedarse guardado este martes 16 de junio para evitar infracciones que golpeen tu bolsillo.

¿Qué patentes tienen restricción este martes 16 de junio?

La normativa se aplica de lunes a viernes (excepto festivos) entre las 07:30 y las 21:00 horas. Revisa el calendario según el tipo de vehículo:

1. Vehículos con Sello Verde

Afecta a automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, además de motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010.

Dígitos prohibidos: 0 y 1

2. Vehículos sin Sello Verde

Aplica para vehículos que no cuentan con el distintivo ambiental. Atención: Si circulan dentro del anillo Américo Vespucio, tienen prohibición absoluta, sin importar su patente. Fuera del anillo, rige por dígito:

Dígitos prohibidos: 0, 1, 2 y 3

3. Transporte de carga y buses (Sin Sello Verde)

Para camiones y buses de transporte privado, interurbanos o rurales sin sello verde, el horario de restricción corre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Dígitos prohibidos: 0, 1, 2 y 3

¿De cuánto es la multa por no respetar la restricción?

Fiscalizadores del Ministerio de Transportes, Carabineros y la red automatizada de cámaras de televigilancia controlan las calles de Santiago de forma diaria.

Quienes infrinjan la medida se exponen a una multa que va desde 1 a 1,5 UTM. Considerando el valor de la UTM para junio de 2026, el parte económico va desde los $71.506 hasta los $107.259, monto dictaminado finalmente por el Juzgado de Policía Local correspondiente.

¡Ojo si hay Preemergencia! En caso de que la Delegación Presidencial de la RM decrete Preemergencia o Emergencia Ambiental por malas condiciones del aire, se sumarán dígitos adicionales de forma excepcional.

Cómo salvarse de la multa de forma legal (Exenciones)

Existen conductores que pueden solicitar quedar exentos de la restricción vehicular por motivos de fuerza mayor. El trámite se realiza de manera digital y aplica para:

Vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad o condición del espectro autista (TEA) .

Vehículos de uso particular que sirvan de transporte para personas que padezcan enfermedades crónicas o catastróficas.

Si eres persona natural, puedes ingresar tu requerimiento con ClaveÚnica en la plataforma oficial de Cerofilas de la Subsecretaría de Transportes. Si realizas el trámite a nombre de una empresa o persona jurídica, debes enviar los antecedentes al correo institucional: ofiparteseremitrm@mtt.gob.cl.