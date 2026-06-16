El inicio de la segunda mitad de 2026 activa el pago de importantes beneficios estatales, subsidios y bonos dirigidos exclusivamente a las mujeres en Chile. Mientras que algunos aportes requieren postulación previa o actualización de datos, otros se depositan de manera completamente automática para mitigar la brecha económica de género.

A continuación, detallamos las fechas clave, los nuevos montos y los cambios legales que definirán estos aportes para el resto del año.

Alza masiva de la PGU en septiembre

Uno de los movimientos económicos más relevantes del segundo semestre ocurrirá en septiembre de 2026. La Pensión Garantizada Universal (PGU) activará un aumento automático para un masivo grupo de pensionados, elevando el monto máximo desde los $231.732 actuales hasta $250.275 mensuales. Este incremento llegará de la mano con el tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias, el cual se deposita de forma automática junto a la colilla de pago del IPS.

¿Qué pasa con el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)?

Existe mucha confusión respecto al BTM. Debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), este beneficio ya no acepta nuevas postulaciones en su formato antiguo. Sin embargo, el pago anual de agosto de 2026 está completamente asegurado.

Este desembolso va dirigido a las trabajadoras (dependientes e independientes entre 25 y 64 años) que eligieron la modalidad anual y calcula las rentas percibidas durante todo el año calendario 2025.

Dinero directo por cargas: SUF y Asignación Familiar

Los subsidios que apoyan la crianza mantienen sus montos actualizados para este periodo, fijando el valor del Subsidio Único Familiar (SUF) y de la Asignación Familiar/Maternal en $22.007 mensuales por cada carga (duplicándose a $44.014 en caso de invalidez).

Aviso importante: El SUF Automático se cruza internamente y se concede sin trámites a los hogares dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), siempre que tengan menores de 18 años a su cargo.

Dos nuevos beneficios automáticos para jubiladas

Si te pensionaste recientemente o estás por hacerlo, la reforma previsional que debutó a inicios de año incluye dos herramientas de apoyo directo para las mujeres:

Beneficio por Años Cotizados: Un aporte mensual que añade 0,1 UF por cada año cotizado (con un mínimo de 10 años y un tope de 2,5 UF al mes). Se suma directamente a tu pensión de vejez o invalidez en AFP o compañía de seguros. Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida: Funciona como un complemento automático calculador en UF para corregir la brecha que sufren las mujeres al calcular su jubilación bajo una expectativa de vida legalmente más alta que la de los hombres.

Bonos permanentes por maternidad y vulnerabilidad