Hay un fondo de $30 millones para ferias libres que puedes pedir sin que te avisen: mira los plazos

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) abrió las postulaciones para la versión 2026 del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, un programa de financiamiento no reembolsable que cuenta con un pozo nacional de $2.520 millones para potenciar la gestión, comercialización e infraestructura de estos tradicionales centros de abastecimiento.

A nivel nacional se estima que existen cerca de 1.455 ferias libres que dan empleo directo a más de 300 mil personas. Con este fondo especial, el Gobierno proyecta beneficiar directamente a 113 organizaciones a lo largo de todo el territorio nacional.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El programa otorga un subsidio que varía según la cantidad de puestos que tenga la feria registrada, dividido en dos tramos fijos, con la opción de sumar un incentivo extra por innovación:

De 15 a 73 puestos (Tramo 1): Subsidio base de hasta $10 millones .

De 74 o más puestos (Tramo 2): Subsidio base de hasta $20 millones .

Bono de modernización (Ambos tramos): Se pueden sumar hasta $10 millones adicionales si el proyecto de la organización incluye mejoras tecnológicas, sustentables o de economía circular. De este modo, una feria grande puede alcanzar un tope máximo de $30 millones de financiamiento.

Importante: La organización que resulte beneficiada deberá cofinanciar el proyecto aportando en efectivo el equivalente al 10% del subsidio total que le entregue Sercotec.

Requisitos esenciales para postular

Para ingresar al concurso público, las ferias deben cumplir con los siguientes puntos:

Estar representadas por organizaciones legalmente constituidas con personalidad jurídica vigente (sindicatos independientes, asociaciones gremiales, asociaciones empresariales o comunitarias). Tener un mínimo de 15 puestos activos participando formalmente en el proyecto presentado. Contar con los permisos o patentes municipales vigentes para ejercer el comercio minorista de forma periódica en el espacio público autorizado.

El paso a paso para realizar la postulación