Se viene el frío extremo a Santiago: El día exacto en que los termómetros caerán bajo cero
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia agrometeorológica por temperaturas de hasta -2°C. Te contamos las fechas clave y qué zonas de la Región Metropolitana serán las más afectadas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) encendió las alarmas este viernes al emitir una advertencia meteorológica debido a un brusco descenso de las temperaturas que provocará heladas generalizadas en la zona central del país, coincidiendo de forma exacta con el inicio oficial del invierno astronómico en el hemisferio sur.
El fenómeno, gatillado por una masa de aire frío de origen polar, se extenderá desde el domingo 21 hasta el martes 23 de junio de 2026, afectando severamente a seis regiones del país: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
¿A cuánto bajará el termómetro en la Región Metropolitana?
De acuerdo al reporte oficial del organismo, las temperaturas más extremas en Santiago y sus alrededores se concentrarán a comienzos de la próxima semana laboral. El desglose para la capital es el siguiente:
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Domingo 21 de junio: Los valles y la cordillera de la costa registrarán mínimas entre -1°C y 1°C, mientras que los sectores precordilleranos (como Puente Alto, Florida Alto, San José de Maipo, Lo Barnechea y Las Condes) promediarán entre -2°C y 0°C.
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Lunes 22 y Martes 23 de junio: Los termómetros se congelarán aún más. Tanto los valles céntricos como la cordillera de la costa caerán a rangos de -2°C y 0°C. En tanto, las zonas de precordillera mantendrán valores rígidos de hasta -2°C.
¿Cómo afectará esto el día a día en la ciudad?
Aunque la advertencia original tiene un carácter técnico enfocado en la agricultura (donde se solicita proteger hortalizas y activar riegos preventivos), para el habitante urbano de la Región Metropolitana el impacto es directo en la vida cotidiana:
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Activación del “Código Azul”: Ante temperaturas que descienden de los 0°C, el Ministerio de Desarrollo Social suele activar este dispositivo de emergencia para resguardar a las personas en situación de calle en Santiago y comunas del cordón metropolitano, habilitando refugios adicionales y rutas médicas.
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Calefacción y Ventilación: El desplome térmico coincide con días de baja ventilación en la cuenca de Santiago, por lo que las autoridades ambientales llaman a evitar el uso de calefactores a leña no certificados para prevenir episodios de Preemergencia Ambiental.
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Cuidado en el hogar: En los sectores donde los termómetros marquen -2°C de manera sostenida durante la madrugada, se aconseja proteger las cañerías de agua exteriores con material aislante para evitar roturas por congelamiento.