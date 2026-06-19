La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) encendió las alarmas este viernes al emitir una advertencia meteorológica debido a un brusco descenso de las temperaturas que provocará heladas generalizadas en la zona central del país, coincidiendo de forma exacta con el inicio oficial del invierno astronómico en el hemisferio sur.

El fenómeno, gatillado por una masa de aire frío de origen polar, se extenderá desde el domingo 21 hasta el martes 23 de junio de 2026, afectando severamente a seis regiones del país: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

¿A cuánto bajará el termómetro en la Región Metropolitana?

De acuerdo al reporte oficial del organismo, las temperaturas más extremas en Santiago y sus alrededores se concentrarán a comienzos de la próxima semana laboral. El desglose para la capital es el siguiente:

Domingo 21 de junio: Los valles y la cordillera de la costa registrarán mínimas entre -1°C y 1°C , mientras que los sectores precordilleranos (como Puente Alto, Florida Alto, San José de Maipo, Lo Barnechea y Las Condes) promediarán entre -2°C y 0°C .

Lunes 22 y Martes 23 de junio: Los termómetros se congelarán aún más. Tanto los valles céntricos como la cordillera de la costa caerán a rangos de -2°C y 0°C. En tanto, las zonas de precordillera mantendrán valores rígidos de hasta -2°C.

¿Cómo afectará esto el día a día en la ciudad?

Aunque la advertencia original tiene un carácter técnico enfocado en la agricultura (donde se solicita proteger hortalizas y activar riegos preventivos), para el habitante urbano de la Región Metropolitana el impacto es directo en la vida cotidiana: