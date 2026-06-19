Experto digital y visita de tecnojerarca a Kast: “la mesa está servida” para ideas libertarias

La confirmación de la reunión entre el Presidente José Antonio Kast y el empresario tecnológico Peter Thiel abrió un debate sobre el alcance de los vínculos entre el poder político y algunas de las figuras más influyentes de la industria tecnológica global.

Para Juan Carlos Lara, abogado, magíster en Derecho y Tecnología y codirector ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, la visita del cofundador de PayPal y Palantir no puede entenderse únicamente desde una lógica empresarial o de inversiones.

A su juicio, el contexto político actual explica por qué Thiel decidió viajar a Chile. “La visita se produce básicamente porque el escenario está montado”, afirmó en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador. Según explicó, el avance de gobiernos con visiones afines a las de los denominados tecnoligarcas en distintos países de la región ha generado condiciones propicias para que actores como Thiel busquen fortalecer sus vínculos con autoridades políticas.

“Significa que básicamente la mesa está servida para que una persona como Peter Thiel aproveche la circunstancia y venga”, sostuvo.

Lara enfatizó que la relevancia del empresario estadounidense no radica únicamente en su influencia económica o tecnológica, sino también en las posiciones ideológicas que ha expresado públicamente. “Es importante pensar en estas características de Peter Thiel, en sus ideas libertarias, en su rechazo al sufragio universal o a la democracia”, señaló.

En ese sentido, advirtió que la afinidad entre determinadas corrientes políticas y figuras del mundo tecnológico puede traducirse en algo más que coincidencias doctrinarias. “No solamente que estén de acuerdo o que tengan una linda discusión en que estén en posición de decir pensamos lo mismo, sino que están discutiendo con el poder, precisamente con las autoridades que tienen la capacidad de convertir esas ideas en realidad”, afirmó.

El experto también llamó la atención sobre el rol que cumple Thiel como fundador de Palantir, compañía especializada en análisis masivo de datos e inteligencia artificial utilizada por gobiernos y organismos de seguridad en distintos países.

A su juicio, ese vínculo abre interrogantes respecto de las eventuales formas de cooperación que podrían surgir. “Eso puede pasar ya directamente a la implementación, es decir, a que esas reuniones se terminen volcando en alguna forma de cooperación, en alguna forma ya no solamente de afinidad de pensamiento, sino directamente de la forma de ejercer el poder”, sostuvo.

Lara recordó además declaraciones previas del empresario estadounidense sobre democracia y libertad. “Yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Creo que eso dice lo suficiente sobre la forma en que piensa, pero también sobre cuál es el lugar de la ciudadanía respecto de la democracia”, afirmó.

Respecto de la decisión del Gobierno de no transparentar inicialmente el encuentro, el abogado cuestionó la explicación entregada por La Moneda, que apeló a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

“Se defienden en el oficio en que revelan esta reunión de forma oficial, se defienden en la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, lo que me parece que es un argumento bastante mañoso”, indicó.

Según Lara, la utilización de esa garantía constitucional para justificar la reserva del contenido de la reunión genera una señal preocupante. “Termina siendo defendido para una mayor opacidad en la forma en que el poder discute con el poder en nuestro propio país”, concluyó.