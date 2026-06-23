Cómo mantener la casa temperada y limpia sin gastar de más este invierno

El invierno no solo cambia la ropa del día o la forma de moverse por la ciudad. También cambia la rutina dentro de la casa.

Se abren menos las ventanas, se usan más frazadas, entran zapatos húmedos y los espacios comunes se ocupan por más horas. Todo eso hace que el polvo, la humedad y la suciedad del piso se noten más rápido.

A eso se suma una preocupación que muchas familias ya tienen instalada en el presupuesto mensual. Las cuentas de la luz han seguido siendo un tema sensible durante 2026, en especial para quienes dependen de artefactos eléctricos para calefaccionar, cocinar, lavar o mantener funcionando la casa durante todo el día.

Por eso, la pregunta aparece con fuerza en esta época. Cómo mantener el hogar cómodo sin gastar de más ni perder el fin de semana completo limpiando.

La respuesta no pasa por hacer grandes cambios. Más bien se trata de ordenar mejor el uso de la energía, elegir qué espacios se calefaccionan y apoyarse en herramientas que permitan ahorrar tiempo en tareas repetitivas.

¿Por qué la casa se ensucia más en invierno?

Porque se ventila menos, entra más humedad desde la calle y los espacios comunes se usan durante más horas. Eso favorece la acumulación de polvo, pelos de mascotas, restos de tierra y partículas que quedan atrapadas en pisos y alfombras.

Limpiar de a poco para no perder el fin de semana

En invierno, el piso suele ser una de las primeras zonas donde se nota el desorden. Barro seco, polvo, pelos de mascotas y restos de humedad se acumulan con facilidad en pasillos, living y comedor.

Cuando esa limpieza se deja para un solo día, la tarea se vuelve más pesada. Aspirar, mover muebles, sacudir alfombras y repasar rincones puede tomar varias horas, justo cuando muchas personas quieren descansar o compartir en familia.

Una forma práctica de aliviar esa carga es repartir el aseo durante la semana. En ese punto, una aspiradora robot puede ayudar a mantener pisos duros y alfombras con ciclos programados, mientras las personas trabajan, estudian o realizan otras actividades dentro del hogar.

No se trata de reemplazar por completo una limpieza profunda. La idea es evitar que la suciedad se acumule hasta convertirse en una tarea agotadora.

Este tipo de apoyo también ayuda a mover menos polvo de golpe. Cuando el aseo es más constante, las partículas permanecen menos tiempo en el suelo y se reduce la sensación de encierro que aparece cuando la casa pasa varios días sin ventilación suficiente.

¿Cómo ahorrar tiempo en el aseo de la casa durante el invierno?

La forma más efectiva es evitar que la suciedad se acumule. Programar limpiezas cortas durante la semana permite mantener las zonas comunes en mejor estado y deja el aseo profundo para momentos puntuales.

Calefaccionar solo los espacios que realmente se usan

Otro cambio simple está en mirar la casa por zonas. No siempre tiene sentido calefaccionar dormitorios vacíos, pasillos o piezas que se ocupan solo algunos minutos al día.

Durante las horas de mayor actividad, muchas familias se concentran en el living, el comedor o una sala de estar. Ahí conviene dirigir el calor, cerrar puertas interiores y evitar que la temperatura se escape hacia lugares que no se están usando.

En ese escenario, una estufa a gas aparece como una alternativa portátil para quienes buscan calefaccionar espacios comunes sin depender completamente de la red eléctrica residencial.

Su principal ventaja está en la movilidad. Se puede ubicar donde la familia está reunida y retirar cuando ya no se necesita. Así, el calor se concentra en metros cuadrados concretos y no en toda la vivienda.

De todos modos, el uso de estos equipos requiere cuidados básicos. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles recomienda usar artefactos certificados, revisar reguladores y flexibles, mantener ventilación adecuada y evitar su funcionamiento en dormitorios, baños o lugares sin renovación de aire.

También es clave observar la llama. Una combustión adecuada suele mostrar una llama azul. Si aparece amarilla o irregular, lo recomendable es apagar el equipo y revisar su estado antes de volver a usarlo.

¿Qué conviene más en invierno, calefaccionar toda la casa o solo algunos espacios?

Lo más eficiente suele ser calefaccionar las zonas que realmente se usan. Concentrar el calor en espacios comunes ayuda a controlar el gasto y evita consumir energía en habitaciones vacías.

Ventilar sin enfriar toda la casa

Aunque parezca contradictorio, ventilar también forma parte de una casa más cómoda en invierno.

Abrir ventanas durante pocos minutos permite renovar el aire, reducir humedad y evitar olores encerrados. La clave está en hacerlo en horarios definidos, por ejemplo a media mañana o cuando hay algo de sol, y no dejar las ventanas abiertas por largos periodos.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que una temperatura interior cercana a los 18 grados puede ser una referencia segura para la salud en climas fríos. En la práctica, muchos hogares buscan mantenerse cerca de los 20 grados durante el día, sobre todo cuando hay niños, personas mayores o quienes pasan varias horas trabajando desde la casa.

Para no perder ese calor, conviene ventilar por tramos breves, cerrar después y mantener despejadas las zonas por donde circula el aire.

¿Cuántos minutos hay que ventilar en invierno?

En la mayoría de los hogares, abrir ventanas por algunos minutos puede ayudar a renovar el aire sin enfriar toda la vivienda. Lo recomendable es hacerlo de forma breve y constante, especialmente en espacios donde se cocina, se seca ropa o se usan sistemas de calefacción.

Hábitos simples para pasar mejor el invierno

La rutina puede alivianarse con medidas pequeñas, pero constantes.

Programar la limpieza del piso durante la semana evita que el aseo se junte completo para el sábado. Calefaccionar solo las zonas de uso común permite controlar mejor el gasto. Ventilar algunos minutos ayuda a renovar el aire sin enfriar toda la vivienda.

También sirve dejar el calzado húmedo cerca de la entrada, usar paños absorbentes en accesos y mantener despejados los rincones donde suele juntarse polvo.

Con esas decisiones, la casa funciona mejor durante los meses fríos. Hay menos tareas acumuladas, más control sobre el calor y una sensación más amable al llegar, trabajar o descansar dentro del hogar.