El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones continúa aplicando activamente el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) para este invierno. Si te trasladas diariamente en auto por la capital, revisar el último dígito de tu patente es obligatorio si deseas evitar un mal rato de camino al trabajo y cuidar tu presupuesto familiar.

La medida de control ambiental rige de forma estricta desde las 07:30 hasta las 21:00 horas en toda la Provincia de Santiago, sumando además a las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Calendario de patentes para este miércoles 24 de junio

El impacto de la restricción varía según la tecnología del vehículo y el año de inscripción en el Registro Civil:

1. Vehículos con Sello Verde (Inscritos antes de septiembre de 2011)

Tienen prohibición de circular los autos, station wagons y similares cuyas patentes finalicen en los siguientes dígitos:

2

3

2. Vehículos sin Sello Verde

La prohibición aplica para las patentes terminadas en los siguientes números:

4, 5, 6 y 7

Importante: Recuerda que los vehículos sin sello verde tienen, por normativa permanente, la prohibición absoluta de ingresar o circular dentro del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, sin importar cuál sea el último número de su placa.

Cámaras automáticas y el costo real de la multa

La fiscalización en las calles del Gran Santiago ya no depende únicamente de encontrarse con un inspector de frente. La Región Metropolitana cuenta con una red automatizada de más de 400 cámaras de televigilancia que registran las patentes de forma digital, cruzando los datos de inmediato con las infracciones vigentes.

Si tu vehículo es captado circulando con restricción, te arriesgas a una sanción catalogada como falta grave por los Juzgados de Policía Local. La multa va de 1 a 1,5 UTM, lo que se traduce en un cobro que oscila entre los $65.000 y los $98.000 pesos, dependiendo de la resolución del juez.

Excepciones a la regla

Quedan completamente liberados de cumplir la restricción los autos eléctricos, híbridos o de cero emisiones, además del transporte público, vehículos de emergencia, furgones escolares regulados y transportes destinados exclusivamente a personas con discapacidad motriz.