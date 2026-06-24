Muchos hogares en nuestro país cumplen con las condiciones para recibir el Subsidio Familiar Tradicional (conocido formalmente como Subsidio Único Familiar o SUF), pero ignoran que, a diferencia de otros aportes estatales, este beneficio no siempre se asigna de forma automática. Si tu hogar se encuentra dentro de los tramos seleccionados y tienes cargas a tu cuidado, es indispensable que conozcas los pasos a seguir para activar este alivio económico directo al bolsillo.

El subsidio entrega un monto base por cada carga familiar (causante) acreditada, valor que se duplica automáticamente si la carga presenta alguna discapacidad física o intelectual debidamente certificada.

¿Quiénes tienen derecho a solicitarlo?

El trámite debe ser realizado por la persona que tiene a su cargo a los menores o personas dependientes. Quienes pueden postular en calidad de beneficiarios son:

Madres o padres que no cuenten con ingresos suficientes para la mantención de sus cargas.

Guardadores o personas naturales que tengan la crianza y cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad que vivan a sus expensas.

¡Atención con el tramo! El requisito fundamental de vulnerabilidad es pertenecer al 60% más vulnerable de la población, de acuerdo con la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Tradicional o Automático?

Aquí es donde muchas familias se confunden. Si tu hogar califica dentro del 40% más vulnerable del RSH y tus cargas tienen menos de 18 años, el Estado te otorga el Subsidio Familiar de forma automática sin trámites de por medio.

Sin embargo, si estás en el tramo de entre el 41% y el 60%, o si por alguna razón el sistema automático no se ha activado, te corresponde el Subsidio Familiar Tradicional. Este último exige que vayas de manera presencial a la municipalidad correspondiente a tu comuna de residencia para postular.

Los requisitos obligatorios para los hijos y cargas

Para que el municipio apruebe el beneficio, los niños, niñas o adolescentes declarados como cargas deben cumplir estrictamente con los siguientes controles del Estado chileno:

Menores de 8 años: Deben acreditar que asisten y participan activamente en los programas de salud y de “Control de Niño Sano” dictados por el Ministerio de Salud (Minsal) en su respectivo consultorio o CESFAM. Mayores de 6 años: Deben demostrar que son alumnos regulares en colegios, escuelas o liceos de enseñanza básica, media o superior en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación (Mineduc). Ingresos: Los menores no pueden generar rentas propias que superen el valor total del subsidio.

Las causales por las que podrías perder el beneficio

El subsidio tiene una vigencia de tres años contados desde su concesión, pero puede extinguirse antes si dejas de cumplir las condiciones. Las razones más comunes de pérdida del beneficio son:

No renovar o no presentar los certificados de matrícula o de alumno regular cuando el menor cumple los 6 años.

No acudir a los controles de salud obligatorios del lactante o niño menor de 8 años.

El cumplimiento de la mayoría de edad (18 años) del causante.

Cambios en la situación socioeconómica del hogar que superen los límites exigidos por la ley.

Para postular, debes acudir a la oficina de Asistencia Social o la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de tu municipalidad, llevando el certificado de nacimiento de tus hijos, sus respectivos carnés de control sano o certificados de alumno regular, junto con la cartola actualizada de tu Registro Social de Hogares.