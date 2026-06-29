Subsidio DS1: si vas a construir en sitio o casa propia, ya puedes postular con este formulario

A partir de las 8:30 horas de este viernes 19 de junio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) habilitó la tercera y última ventana de postulación para el Subsidio para Sectores Medios DS1. Esta fase está destinada exclusivamente a quienes deben realizar el trámite a través del Formulario de Atención Ciudadana.

A diferencia de la postulación 100% en línea (que abrió el miércoles para compra de vivienda nueva o usada), esta modalidad por formulario está diseñada para dos grupos específicos de familias:

Quienes postulan por primera vez para construir una vivienda en sitio propio (o en un terreno donde ya existe otra casa). Quienes necesitan postular a compra pero deben acreditar alguna situación excepcional que el sistema automático no reconoce de forma directa.

El plazo total para postular en cualquiera de las modalidades vence de forma impostergable el martes 30 de junio a las 16:00 horas.

Los requisitos clave para construir en sitio propio

Si tu meta es usar el Subsidio DS1 para edificar una vivienda (de hasta 140 m²), debes cumplir obligatoriamente con las siguientes exigencias del Serviu:

Edad mínima: Tener al menos 18 años y cédula de identidad vigente (extranjeros deben contar con Residencia Definitiva).

Registro Social de Hogares (RSH): Estar inscrito en el sistema y no superar el tope socioeconómico del tramo al que deseas ingresar.

Antigüedad de la cuenta: La cuenta de ahorro para la vivienda debe tener un mínimo de 12 meses de antigüedad.

El ahorro clave: Debías tener depositado el ahorro mínimo requerido según tu tramo a más tardar el viernes 29 de mayo de 2026 . Si depositaste después de esa fecha, el sistema rechazará tu postulación para este llamado.

Acreditación del terreno: Debes demostrar la dación o disponibilidad del sitio mediante inscripción a tu nombre (o de tu cónyuge), derechos en comunidades agrícolas, certificado Conadi (tierras indígenas) o usufructo.

Documentación técnica: Contar con los Certificados de Informaciones Previas y Factibilidad de Dación de Servicios emitidos desde el 1 de enero de 2025 en adelante.

¿Cómo hacer el trámite?

Para ingresar tu postulación mediante este formulario especial, debes seguir los siguientes pasos: