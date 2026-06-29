Senador Espinoza (PS) acusa al FA de ceder el tema seguridad a la ultraderecha tras congreso

El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza criticó al Frente Amplio (FA) luego de que la colectividad, en el cierre de su Primer Congreso Ideológico, reafirmara su definición como “un partido socialista”. El emplazamiento abrió un nuevo cruce al interior de la oposición, esta vez por el uso del socialismo como identidad política y por la agenda de seguridad.

El FA cerró su plenaria —etapa final de un proceso de deliberación para definir la hoja de ruta del partido— con una declaración en la que vinculó la desigualdad, la crisis climática y la concentración de la riqueza con un modelo económico que “pone las ganancias por sobre las personas”.

La colectividad también sostuvo que enfrentará “el avance de la ultraderecha con un proyecto socialista que pone a las mayorías en el centro”. Frente a esa definición, Espinoza calificó como “extraña” la postura del FA y apuntó a su alineamiento con el Partido Comunista (PC) en materia de seguridad.

“El PS está por otorgar mayores atribuciones a nuestras policías en temas de seguridad; uds estan con el PC en contra. Le entregaron con sus definiciones a la ultraderecha los temas de orden y seguridad”, escribió el parlamentario en X. Luego cerró su crítica con una frase directa: “Nunca nos sustituirán como socialistas. Su teoría se les cayó con su fracasado Proceso Constituyente”.

Es bien extraña la definición del @elfrente_amplio . El @PSChile está por otorgar mayores atribuciones a nuestras policias en temas de seguridad; uds estan con el @PCdeChile en contra. Le entregaron con sus definiciones a la ultraderecha los temas de orden y seguridad.

Nunca nos… pic.twitter.com/UFHmiD9WbH — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) June 29, 2026